Una manifestació de docents. Foto: Europa Press

Aquest dimecres 20 de setembre, es compleixen 2 setmanes des de l' inici del curs escolar a Catalunya (per a l'alumnat d'Infantil, Primària i Secundària Obligatòria)... i també 14 dies des de la vaga que els principals sindicats del sector de l'ensenyament públic van convocar. Havent passat aquest temps, la portaveu de USTEC-STEs, Iolanda Segura, valora a Catalunya Press la jornada de vaga realitzada.

"L'objectiu era situar-la mediàticament, que es veiés que seguim mobilitzats", explica Segura, que diu que des dels sindicats que la van convocar (el seu, la CGT i la Intesindical) tenien clar que seria "més simbòlica que res", encara que reivindica la necessitat d'haver-la convocada i altres mobilitzacions que puguin ocórrer en un futur proper.

"Seguirem pressionant, és el que hem de fer", defensa, reivindicant novament que el sector clama per recuperar les condicions que ha anat perdent per les retallades aplicades per la Generalitat i que no descarten cap escenari en el futur.

Segura admet que, des que s'ha posat en marxa el curs escolar 2023-24, no s'han reunit amb la consellera Anna Simó , encara que han participat en taules sectorials , cosa habitual al llarg dels mesos lectius. En aquest sentit, admet que a mesura que es vagin succeint aquestes trobades, s'aniran fent valoracions (fins i tot en col·laboració amb Intersindical i CGT) i que no es descarta cap escenari.

"Anirem plantejant escenaris, si veiem que és necessari (una nova vaga) la plantejarem més endavant", diu Segura, que apunta que cal "tenir el col·lectiu (els docents) darrere", cosa en què assegura que "treballem i hem de treballar”.

LA GENERALITAT VOL DILATAR LA NEGOCIACIÓ

Segura es refereix també a les paraules de la consellera catalana Anna Simó, que va apuntar, a finals del mes passat, que la intenció de la Conselleria és "revetir les retallades" i va assenyalar "l'escola inclusiva, el benestar dels docents, reduir el abandonament escolar i millorar les ràtios com altres objectius, encara que ho supeditava tot als pressupostos.

Tot i això, des dels sindicats no acaben de confiar en les paraules de la Generalitat. "Els pressupostos són l'excusa que sempre posen sobre la taula", apunta Segura, que considera que des d'Educació volen "allargar les negociacions", i que no tenen la garantia que compleixin el que van prometre.

"El calendari el van fixar ells i hi ha hagut incompliments", considera la portaveu del sindicat, que diu que cal que s'adquireixi un compromís definitiu perquè el personal docent pugui dur a terme la feina en condicions i que es reverteixin les retallades perquè els centres de Catalunya puguin oferir una educació pública de qualitat.