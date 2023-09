Foto: Europa Press

48 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles des del començament del 2023 després que la Delegació de Govern hagi confirmat l'últim crim, comès a Tarragona , on un home ha estat detingut per presumptament matar la seva parella. Es tracta d'una menys que les comptabilitzades el 2022, quan hi va haver 49 víctimes mortals.

La dona assassinada a la província de Tarragona tenia 41 anys. El crim es va cometre presumptament el 17 de setembre, a les mans de la seva parella, de 43 anys. La víctima no tenia fills menors. No hi havia denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor. D'aquesta manera, la xifra de dones assassinades per violència de gènere a Espanya puja a 1.232 des del 2003, any en què es van començar a comptabilitzar aquests crims.

En aquest darrer cas de violència masclista, els Mossos d'Esquadra el van arrestar dilluns passat 18.

