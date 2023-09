El proper diumenge 24 i el dilluns 25 de setembre, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm obrirà un any més les portes per celebrar les festes de la Mercè amb una completa programació musical de la mà d'artistes emergents i nous talents. Els concerts aniran acompanyats d'una àmplia oferta gastronòmica, amb foodtrucks que oferiran propostes per a tots els gustos, així com sessions de maridatge de cervesa perquè els amants de la cervesa puguin descobrir de primera mà com degustar amb propietat les especialitats de la cervesera, acompanyades per les propostes gastronòmiques de Miquel Antoja.



Antiga Fàbrica Estrella Damm - Aj. de Barcelona

Com ja és tradició, l'Antiga Fàbrica esdevindrà una de les seus principals del BAM – Barcelona Acció Musical. Així, des de les 14.00 hi fins a les 22.30 h, pel número 515 del Carrer Rosselló passaran les millors propostes d'artistes emergents. El diumenge 24 obrirà la programació Remei de Ca La Fresca amb la seva fusió de folk i electrònica rural. Els seguiran els tres integrants d' Aiko, el grup , el somni rrriot-punk que arriba des de Madrid amb cançons carregades d'humor àcid. A continuació, arribarà el torn d' Adelaida –que construeix cançons d'electrònica a través de la veu i que comptarà amb diverses col·laboracions– i LaFrancesssa , amb un so avantguardista de pop electrònic. Tancaran la primera jornada les actuacions de Nerve Agent , una banda de guitarres d'Albacete amb un so electrònic que barreja el punk i la música màkina, i el DJ Bad Legs , un dels màxims exponents del breakbeat estatal.



Dilluns 25 la música continuarà sonant a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm amb la selecció del col·lectiu barceloní Me Siento Extraña , que portaran les sessions de la DJ hispano-veneçolana Verushka acompanyada dels visuals de Clara Cortés , i la DJ russo-danesa oqbqbo . Els següents a pujar a l'escenari seran NOIA , que ha aconseguit cridar l'atenció dels mitjans internacionals amb el seu darrer disc gisela , on barreja pop, electrònica i cant tradicional; pablopablo , amb la seva barreja de gèneres que combina l'indie rock, el dream pop o el R&B; i Claraguilar , qui, amb elements operístics com a punt de partida, reflexiona sobre la idea de l'orquestra, fusionant sons i melodies. La DJ i la compositora ucraïnesa PolyChain serà l'encarregada de posar el punt final de les festes de la Mercè a l'Antiga Fàbrica, amb una sessió d'electrònica ballable i una varietat extraordinària de patrons polirítmics, textures ambientals i moments àcids.

La gastronomia serà un altre dels punts forts de la Mercè a l'Antiga Fàbrica, que comptarà amb una àmplia varietat de foodtrucks amb propostes per a tots els gustos. Es podran degustar, entre altres, les empanades i les milaneses de Chalito , els entrepans de Casa Pepe , les pizzes artesanes de Pizza Market , les hamburgueses ecològiques i de Km0 de Fileteando , els tacs de Chamako i el lluç fresc arrebossat amb tempura fumada The Fish&Chips Shop , així com les temptacions dolces de Santagloria .



Entre concert i concert, les persones que visitin l'Antiga Fàbrica Estrella Damm podran gaudir de sessions de maridatge de cervesa gratuïtes, on podran degustar tant Estrella Damm com cinc de les especialitats de la cervesera –Bock-Damm, Complot, Inedit, Malquerida i Voll -Damm–, acompanyades per les propostes de Foodlona, el projecte gastronòmic del xef Miquel Antoja. En total, s'han programat quatre sessions de maridatge cada dia, que començaran a les 13.00 h, les 14.00 h, les 19.00 hi les 20.00 ha la Sala de Bàscules .

Durant la celebració de La Mercè a l'Antiga Fàbrica es podrà tastar per primera vegada Filling Good , un got de cervesa reutilitzable i intel·ligent desenvolupat per Damm i que té per objectiu millorar l'experiència dels consumidors i consumidores en grans esdeveniments, reduint el temps d'espera a les cues i garantint una conservació correcta de la temperatura de la cervesa. Es tracta d´un got d´alumini i ceràmica 100% sostenible, amb la forma d´un barril de cervesa, i que incorpora un dispositiu intel·ligent capaç de comunicar-se amb el lector per efectuar cobraments de consumicions de manera àgil i ràpida.

Les persones que vulguin provar aquest projecte pilot podran llogar el got Filling Good per 2€. El seu funcionament és molt senzill: només hauran de descarregar l'aplicació “Filling Good”, i vincular la targeta de crèdit amb el got intel·ligent per gestionar els pagaments. A partir de llavors, podran pagar directament a la barra a través del dispositiu NFC ubicat a la base del got, i gaudir d'una cervesa fresca des del primer fins al darrer glop.



La programació de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm anirà precedida pels concerts de la Mercè d'Estrella Damm celebrats aquest divendres 22 de setembre a l'escenari Mediterràniament , coincidint amb el primer dia de la festa major de Barcelona. Les actuacions de BOYE, Ginestà, ZOO i Vicco faran vibrar la platja del Bogatell un any més amb més de cinc hores de música en directe.



L´entrada al´Antiga Fàbrica Estrella Damm serà totalment lliure i gratuïta, fins a completar l´aforament del recinte. L'horari d'obertura serà de 12.30 ha 22.00 h.





HORARIS DE LES ACTUACIONS DEL BAM A L'ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM

Antiga Fàbrica Estrella Damm

Rosselló 515, 08025 Barcelona

Horari d'obertura: 12.30 h – 22.00 h





Diumenge 24 de setembre

14:00 h Remei Ca La Fresca 15:20 h Aiko, El Grup 16:50 h Adelaida

18:10 h LaFrancesssa 19:30 h Nerve Agent 20:35 h Bad Legs

Dilluns 25 de setembre

14:00 h Em sento Estranya: Verushka i Clara Cortés 15:20 h Em sento Estranya: oqbqbo 16:40 h NOIA 18:00 h pablopau 19:20 h Claraguilar 20:25 h Poly Chain







HORARIS DE LES SESSIONS DE MARIDATGE

Sala de Bàscules de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Activitat gratuïta (places limitades)