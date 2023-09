El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

L'ancià que va disparar i va matar un lladre que va entrar a casa seva a Porreres (Mallorca) el febrer de l'any 2018 ha manifestat el seu pesar per la mort d'aquest i ha assenyalat sobre el tret que "mai a la vida" va pensar que "tindria de fer-ho".

Així s'ha expressat l'acusat aquest dimarts a la setena i última sessió del judici que ha celebrat l'Audiència Provincial de Balears on els acusats han pogut expressar la seva última paraula.

En el torn, l'ancià, a qui la Fiscalia ha sol·licitat tres anys i nou mesos de presó, ha assenyalat que ha "patit molt" i que la seva vida "va canviar quan aquesta gent va entrar" a casa seva. "Mai a la vida vaig pensar que hauria de fer el que vaig fer", ha declarat.

Els tres acusats per robatori amb violència i delicte de lesions també han expressat aquest dimarts la seva última paraula. Així, el germà del mort i un dels que va assaltar la casa ha mostrat la seva disculpa a la persona gran perquè ha considerat que sense la seva participació "no s'haguessin produït aquests fets".

"No em vinc a excusar, vaig tenir participació" , ha indicat, així com que "des del primer dia vaig voler dir la veritat i no he estat jo l'únic culpable", ha conclòs.

D'altra banda, un dels acusats de planejar el robatori ha assenyalat que "mai" va oferir ganivets ni pistoles per efectuar el robatori i que va comprar les potes de cabra, guants i passamuntanyes perquè el germà del mort el va obligar. "Si no hagués estat així jo no hagués accedit a res", ha declarat.

Finalment, el tercer acusat ha dit que no va fer "seguiment de res" i que ha fet de "protector" amb l'altre acusat . "Si es planeja un robatori un s'emporten diners, jo no em vaig emportar res ni vaig demanar res", ha afegit. "A mi em van preguntar però a la meva vida m'hauria imaginat que arribés a això", ha conclòs.

Pels lladres s'han sol·licitat penes que sumen 16 anys de presó per un delicte de robatori amb violència a casa habitada i un delicte de lesions.