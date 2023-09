Rellotge de paret - UNSPLASH

El proper dissabte 23 de setembre a les 08.50 hores començarà oficialment la tardor del 2023 a tot l'hemisferi nord, inclòs Espanya, segons càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), però per canviar l'hora als rellotges encara caldrà esperar una mica més.



QUAN ÉS EL PRÒXIM CANVI D'HORA A ESPANYA 2023?



Tal com assenyala l'IGN, tot i que tant el Parlament Europeu com la Comissió s'han pronunciat a favor d'eliminar els canvis d'hora en el futur, encara no hi ha cap decisió definitiva.



Per això, durant el 2023 seguirà en vigor el canvi d'hora tradicional que té lloc el darrer diumenge d'octubre. Aquell dia, el 29 d'octubre, a les 3 de la matinada hora peninsular endarrerirem els rellotges una hora per tornar a marcar les 2. A les Canàries, les 2 de la matinada passaran a ser la 1a.

PER QUÈ ES RETRESSA EL RELLOTGE?



Al canvi d'hora s'endarrereix el rellotge per guanyar hores de llum i complir l'estalvi energètic. Caldrà endarrerir el rellotge de les 03.00 a les 02.00 del matí. Per tant, hi haurà una hora més de son.