Més hores de treball i millor remuneració econòmica per la seva activitat professional; això és el que troben els alumnes que decideixen optar per alguna de les modalitats que ofereix la Formació Professional (FP) Dual en lloc de la Presencial . Així es reflecteix en un estudi, impulsat per l' Observatori Social de la Fundació La Caixa , publicat recentment.

El document recorda que la FP Dual existeix a Espanya des de fa poc més d'una dècada (va començar a funcionar el curs 2012-13) i compara les xifres de Catalunya i de Madrid. Així, el curs 2020-2021, no suposava res més que el 5,5% dels matriculats, però Catalunya se situava per sobre de la mitjana del conjunt de l'estat, amb el 10% dels matriculats, superant el 8% de Madrid .

L'evolució de les matriculacions en els darrers cursos. Foto: Fundació La Caixa

Les xifres a la comunitat madrilenya s'han mantingut força estables en els últims cursos, mentre que hi va haver una gran pujada a les matriculacions a Catalunya el curs 2020-21.

MÉS TREBALL, MÉS sou

Per analitzar la inserció laboral, es fan servir diversos indicadors de quantitat i qualitat del treball durant els dotze mesos següents a la graduació dels estudiants.

En primer lloc, s‟observa que els graduats de l‟FP Dual treballen 27 dies més al‟any (un 14% més). Per tenir en compte el treball a temps parcial, es fa servir una mesura més homogènia: els dies treballats equivalents a una jornada completa. Aquesta definició mostra la baixa intensitat del treball dels joves durant el primer any: 168 dies; és a dir, el 46% dels 365 dies possibles. Amb aquesta mesura, la diferència a favor de l'FP Dual puja a 41 dies (un 25% més).

També es té constància que l'11,1% dels graduats de l'FP Dual no treballen durant el primer any, davant del 10,3% de l'FP Presencial. En restringir l'anàlisi als qui treballen, s'observa que els graduats de l'FP Dual tenen una probabilitat menor de treballar a temps parcial (20 punts percentuals menys) i una probabilitat més gran de signar un contracte indefinit (5 punts percentuals més).





Comparativa sobre la inserció laboral. Foto: Fundació La Caixa

Els graduats de FP perceben una baixa renda laboral (8.354 euros de mitjana), que el 2019 només representava dos terços del salari mínim anual. Dit això, els graduats de l'FP Dual guanyen un 28% més que els de l'FP Presencial. La diferència es deu exclusivament al fet que treballen més dies, ja que el salari diari mitjà és molt semblant entre modalitats.

La distribució per mesos dels dies treballats en un any indica que la principal diferència entre l'FP Dual i l'FP Presencial no emana dels que treballen pocs dies, sinó dels que treballen pràcticament tot l'any, probablement a la seva empresa de pràctiques.

