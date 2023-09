Foto: Europa Press

El litoral de Catalunya, Galícia, València i les Illes Balears tindran aquest dimecres 20 de setembre risc o risc important per pluges, tempestes o fenòmens costaners, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, el risc serà important a les Balears, on les pluges podran acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera, mentre que l'avís serà groc a Menorca, Barcelona, Tarragona, Girona i Castelló , on podran sumar 20 litres per metre quadrat en una hora. Totes aquestes províncies tindran, així mateix, risc per tempestes.

A més, La Corunya i Pontevedra registraran de 15 litres per metre quadrat en una hora a 40 litres per metre quadrat en 12 hores. Per la seva banda, La Corunya i Lugo tindran risc per vents de fins a 80 quilòmetres per hora i per fenòmens costaners, ja que a les dues províncies tindran onades de fins a 4 metres per mar combinada d'oest o nord-oest.

La predicció estarà marcada per l'arribada d'una DANA, que deixarà probables precipitacions fortes i/o persistents al nord-oest de Galícia, i també a les Balears, Catalunya i nord de la Comunitat Valenciana, en aquest cas acompanyades de tempestes amb probabilitat de calamarsa . També destacaran els vents forts del sud-oest amb cops molt forts a la meitat nord-oest de Galícia i oest d'Astúries.

El dia estarà marcat per la inestabilitat a les Balears ia l'extrem nord-est peninsular, amb cels ennuvolats o coberts i xàfecs i tempestes que aniran cessant de sud a nord per quedar en general poc ennuvolat.

Encara que amb incertesa en la predicció, és probable que aquestes arribin a fortes i vagin amb calamarsa a les Balears, est de Catalunya i nord de la Comunitat Valenciana, fins i tot no es descarta que arribessin a ser molt forts o persistents a les illes i en àrees de litoral.

A la resta de la Península predominaran els cels poc ennuvolats o amb núvols alts, si bé l'entrada d'un front atlàntic al llarg del dia deixés cels coberts i precipitacions a Galícia, que s'estendran a altres àrees del nord-oest al final.

Les més abundants es donaran al nord-oest de Galícia, on podran arribar a ser fortes i persistents. També s'esperen intervals de núvols baixos matinals a zones del centre i terç aquest peninsular, així com a l'entorn del Cantàbric oriental, Estret i Melilla, amb probables bancs de boira matinals.

A les Canàries predominaran els intervals ennuvolats al nord de les illes de més relleu amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i poc ennuvolat al sud.

Pel que fa a les temperatures, explica que les mínimes baixaran a l'est i sud-est peninsular, però pujaran a zones del terç nord. No tindran grans canvis a la resta. Les màximes pujaran a l'àrea cantàbrica, sistema Ibèric, i est i sud-est peninsular; baixaran a Catalunya, Balears i Galícia, i es mantindran amb pocs canvis a la resta.