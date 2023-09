La presó de Brians 2. Foto: Europa Press

Una dotzena d'entitats civils han alertat aquest dimecres 20 de setembre del “retrocés” en drets dels presos a les presons de Catalunya . Ho han anunciat en una roda de premsa i en què han valorat que "en els últims anys hi ha hagut una pèrdua de drets a les presons catalanes", segons un comunicat conjunt.

Les entitats que subscriuen la crítica són l'Organització Mundial contra la Tortura (OMCT), la Justícia i el Pau, Irídia, l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Observa, la Xarxa Anti-Repressió de Familiars de Persones Detingudes, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH) i la Comissió de Defensa del Lliure Exercici de l'Advocacia del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab).

També signen el comunicat l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona (UB), l'Alerta Solidària, l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya i la cooperativa d'advocats Iacta.

Han criticat l'ús d'esprai pebre a les presons, per al qual la Generalitat va autoritzar una prova pilot, i consideren que hi ha hagut "un retrocés en la regulació de les contencions mecàniques --eliminant la política de contencions zero i tornant a tesis menys garantistes" -- o la realització de proves pilot amb intel·ligència artificial".

Les 12 entitats han lamentat que en els darrers dos anys "hi ha hagut un increment significatiu de les morts i els suïcidis" a la presó, i asseguren que també han augmentat les contencions mecàniques i l'aplicació reiterada de l'aïllament.

"NOVA ETAPA D'ALIANÇA"



Davant d'aquesta situació, han anunciat "una nova etapa d'aliança entre les entitats" de defensa dels drets dels presos per denunciar les mesures que restringeixen els drets.

També aposten per “la necessitat urgent de promoure un debat ciutadà per fomentar un canvi de mentalitat” respecte a la finalitat de les presons.