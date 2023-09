Un jutge ha imposat una mesura cautelar de 200 metres d'allunyament i incomunicació a un infermer acusat d'haver fet un petó sense consentiment previ a una companya durant la pausa per al cafè en el marc d'unes jornades informatives celebrades dilluns passat a Almeria; fets que van ser denunciats per l'afectada davant de la Policia Nacional.



En concret, la perjudicada va denunciar davant les autoritats la presumpta comissió d'un delicte d'agressió sexual i un altre d'assetjament laboral després dels fets i davant de suposades insinuacions d'"índole sexual" anteriors que haurien estat portades a terme per part del denunciat, d'acord amb la seva versió, segons han indicat fonts del cas.



L'episodi hauria tingut lloc durant el matí de les jornades, quan els assistents es retiraven al descans entre xerrades , moment en què l'afectada i el denunciat abandonaven la sala acompanyats d'altres persones i, aquest últim, es va començar a sonar el nas notablement . La dona, que coneixia l'acusat amb anterioritat per la seva professió, li hauria manifestat "de broma" en aquell moment que s'allunyés per si pogués estar contagiat de còvid.



Va ser llavors quan, d'acord amb la versió de l'afectada, l'home l'hauria agafat "fortament" de la cara i el coll per acostar-li la cara i besar-la "en contra de la seva voluntat" a la boca; una situació davant la qual "no va saber reaccionar" i de la qual hi va haver diversos testimonis. Així mateix, va manifestar malalties al coll després d'aquest acostament.



El denunciat, que va haver d'acudir a declarar tant en seu policial com en seu judicial per aquests fets, va reconèixer que va fer un petó a la dona però "a la galta" dins del mateix context de broma ; una qüestió en què es va ratificar després que un dels testimonis corroborés davant la policia que el petó es va produir suposadament als llavis.



En la seva versió, l'home va negar que existissin discrepàncies anteriors de cap mena amb l'afectada, atès que va verificar el comentari fet per la dona sobre el fet que se sonessin els mocs i la possibilitat que tingués covid. Va ser llavors quan, segons la seva versió, la va besar per, tot seguit, dir-li que era "al·lèrgia".



L'home va reconèixer que la seva actuació, entesa per part seva com "una broma de resposta", no havia fet gràcia a l'afectada, per la qual cosa assegura que s'hi va disculpar. Tot i això, va mantenir que no la va forçar. Alhora, ha indicat que durant el dia s'hauria fet una prova de còvid, el resultat del qual hauria remès a un superior jeràrquic comú. La investigació es manté en curs.