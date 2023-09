FACUA-Consumidors en Acció ha rebut reports de cinc esclats de llaunes de tònica Freeway Pink, del Lidl. L'associació ha posat els fets en coneixement de la cadena de supermercats, la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum i la seva Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan).

Llaunes que han explotat - FACUA

FACUA ha sol·licitat a l'empresa i als organismes competents en matèria de protecció dels consumidors i seguretat alimentària que investiguin els fets, atès el perill per a la seguretat dels usuaris. Totes les llaunes van esclatar per la part superior, on hi ha l'anella per obrir el refresc.

Ha estat un soci de FACUA qui ha informat del problema a l'associació i ha aportat fotografies. Les llaunes van ser comprades en tres dates diferents de juliol, agost i setembre en un supermercat Lidl a San Juan de Aznalfarache (Sevilla) . Tres van esclatar de forma espontània en treure-les del rebost, una altra ho va fer a la bossa de la compra i l'última en intentar obrir-la.

La marca Freeway, a la venda a Lidl, està envasada per l'empresa Refresco Iberia SA, amb domicili a la localitat valenciana d'Oliva.