Foto: Europa Press

Pràcticament el 50% dels espanyols (el 47%, per ser exactes) té contingut sexual emmagatzemat al telèfon mòbil, segons un estudi d'ESET Espanya. Les dades han estat obtingudes de la segona part d'un estudi que vol entendre els hàbits cibernètics dels joves i promoure la seguretat a internet.



El mateix informe diu que pràcticament totes les persones que van ser enquestades, un 94% (a la franja d'edat compresa entre 25 i 35 anys) admet haver rebut mai un missatge, imatge, àudio o vídeo de contingut sexual.

"Quan s'intercanvia contingut sexual a través d'Internet, perds immediatament el control sobre el que passa després amb aquesta informació, podent donar-se, en el pitjor dels casos, una situació de sextorsió o xantatge", assegura Josep Albors, director de recerca i conscienciació d'ESET Espanya.

Una situació que pot arribar a ser molt difícil per a la víctima si es fa aquesta pràctica, anomenada sexting, amb imatges o vídeos on se'l pot identificar clarament, respecte a aquesta qüestió, i segons l'estudi, les dones s'exposen més que els homes, ja que un 60% de les dones enquestades afirmava que alguna vegada havia enviat contingut sexual mostrant la cara, en contrast amb els homes, que baixa al 35%.



LES DONES SE SENTEN PRESSIONADES

Una altra dada que destaca és que 4 de cada 10 dones enquestades afirma haver enviat contingut de caràcter sexual perquè s'han sentit pressionades.

En canvi, aquesta xifra és molt inferior en el cas dels homes, en què únicament un 8% dels homes enquestats van assegurar haver sentit pressions per enviar aquest tipus de contingut a una altra persona.

De la mateixa manera, una altra problemàtica important que ha detectat l'estudi és el fet que 9 de cada 10 dones han rebut contingut sexual sense demanar-ho alguna vegada, cosa que també passa en un tant per cent inferior en els homes, assolint el 66%.

EXISTEIX EL SEXTING SEGUR?

Així, vists aquests riscos, els responsables de l'estudi adverteixen que els riscos del sexting no són únicament per a l'enviament del contingut sinó també per a qui el rep, ja que tot això queda guardat al mòbil de la persona que l'envia i de qui el rep, ja que el dispositiu pot ser robat, hacker o es pot perdre.

Per això, ESET recorda la importància de tenir protegit el contingut del dispositiu, amb una solució de ciberseguretat mòbil que faci més difícil l'accés de tercers a la informació en cas de pèrdua, robatori o hackeig .



Igualment, els responsables aconsellen:



Evitar l'exposició del rostre o els trets particulars que permetin la identificació de la persona.

Utilitzar eines que permetin difuminar fotos o vídeos per fer-ne anònim el contingut.

Ser curós respecte a qui tenen accés al dispositiu.

Bloquegeu els dispositius quan no s'estiguin utilitzant.

Evitar arxivar al dispositiu contingut íntim, esborrant-los de manera segura i definitiva.

En enviar el contingut, assegureu-vos que es fa des d'una xarxa protegida, mai a través de xarxes públiques.