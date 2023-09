Foto: Funiber

Treballar és imprescindible per pagar les factures i les despeses del nostre dia a dia. Tot i això, arriba un punt de la vida en què la vida laboral acaba i arriba la jubilació... encara que cada vegada més persones decideixen, per motius que poden variar, deixar per més tard aquest pas i allargar la seva trajectòria professional.

A Catalunya, sense anar més lluny, hi ha unes 52.200 persones més grans de 65 anys que segueixen treballant. Les dades, que es poden consultar al portal de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponen al segon trimestre del 2023 (és a dir, a finals de juny) i s'actualitzaran properament, quan es tanqui el mes de setembre.

Si es mira en perspectiva, la xifra ha crescut, i molt, els darrers anys. Mirant el mateix període del 2018, la quantitat era lleugerament superior a les 30.000, mentre que l'any següent vorejava les 37.000; entre el 2020 i el 2021 també es va produir una enorme pujada, arribant a estar, en plena pandèmia, per sobre dels 48.000 casos.

"L'increment té lògica si es té en compte que el 2011 s'aprova una nova Llei de Pensions. Els anys següents són d'adaptació al marc normatiu", explica a Catalunya Press Ricard Bellera, Secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres (CCOO) Catalunya.

MANCA DE PROFESSIONALS

De la mateixa manera, Bellera apunta que hi ha àmbits en què hi ha una “manca de professionals” . El responsable sindical assenyala, de manera clara, sectors com el de la salut.

"En els darrers temps s'han impulsat programes de jubilació activa que fan que hi hagi doctors i doctores que allarguen la seva activitat fins més enllà de la data en què tindrien dret a jubilar-se", valora.

Sectors com l'educació (en diverses de les etapes) també és un altre en què no és estrany veure com els i les professionals tenen una vida professional prolongada, anant més enllà del que els permetria la llei.

"MARC NORMATIU I PRECARIETAT"

Sigui com sigui, Bellera considera que la quantitat de persones que encara avui allarguen la seva trajectòria laboral per sobre dels 65 anys s'explica, principalment, per dos grans factors.

"El primer és el marc normatiu , que fa que sigui necessari tenir 38 anys i mig cotitzats per cobrar el 100% de la pensió ", valora, assegurant que hi ha casos que no arriben a aquesta quantitat en el moment de complir aquests 65, de manera que opten per continuar exercint el seu ofici o professió.

D'altra banda, el representant de CCOO apunta que no es pot obviar “la situació de precarietat en què vivim els darrers anys ”, tenint en compte factors com la inflació, disparada últimament.

"Cal tenir en compte que la meitat dels pensionistes de Catalunya cobren menys de 1.000 euros", analitza Bellera.

El representant sindical també apunta que, al marge d'aquestes dades, les administracions han de vetllar i prendre mesures perquè hi hagi "una ocupació de qualitat" i també garantir l'ocupació juvenil. "És insostenible continuar en els valors que tenim", conclou.