El Tribunal Suprem (TS) celebra, des d'aquest dijous 21 de setembre, les primeres vistes orals sobre els gairebé 1.000 recursos que ha rebut de locals, com ara bars, restaurants i hotels, pels perjudicis que els van ocasionar les restriccions imposades a causa de la pandèmia de coronavirus, per fixar criteri sobre aquestes reclamacions patrimonials a l'Estat.

El Suprem ventilarà, entre aquest dijous i el 5 d'octubre, set recursos que han estat seleccionats per la Sala Tercera de tots els que s'acumulen a l'alt tribunal per establir la pauta general sobre aquestes reclamacions patrimonials.

Els recurrents es van dirigir primer a l'administració pública demanant indemnitzacions, però o van veure rebutjades directament les pretensions econòmiques o ni tan sols van rebre resposta. Per això, ara acudeixen al Suprem.

Les fonts jurídiques expliquen que, encara que de moment els casos al TS freguen el miler, s'espera que n'arribin molts més perquè només a la taula del Consell de Ministres hi ha unes 9.000 reclamacions administratives que podrien fer el salt a la via judicial. Per això la necessitat de fixar criteri.

LA SENTÈNCIA DEL TC

En la sentència del 14 de juliol del 2021, on va declarar inconstitucional el confinament decretat pel Govern en el primer estat d'alarma, el Tribunal Constitucional (TC) va deixar la porta oberta a aquest tipus de reclamacions.

El TC va establir que, "en tractar-se de mesures que els ciutadans tenien el deure jurídic de suportar, la inconstitucionalitat apreciada en aquesta sentència no serà per si mateixa títol per fundar reclamacions de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques", però va afegir una coletilla: " Sense perjudici del que disposa l'article 3.2 de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc.

I aquest precepte determina que "els qui com a conseqüència de l'aplicació dels actes i les disposicions adoptades durant la vigència d'aquests estats pateixin, de forma directa, o en la seva persona, drets o béns, danys o perjudicis per actes que no els siguin imputables, tindran dret a ser indemnitzats d'acord amb el que disposen les lleis».