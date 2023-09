Dos voluntaris de l'ONG. Foto: Cáritas

Càritas va atendre el 2022 500.000 migrants en situació administrativa irregular , un 43% més que el 2019, segons es desprèn del document Vulneració de Drets. Les persones en situació administrativa irregular, publicat el dimecres 20 de setembre passat per la Fundació FOESSA per tal d'analitzar les conseqüències que té sobre aquest col·lectiu l'extrema precarietat econòmica i no poder accedir a ajudes d'habitatge, atenció sanitària oa l'ocupació.

A la feina, Càritas recorda que la realitat de les persones estrangeres en situació administrativa irregular no és visibilitzada ni reconeguda en les dades oficials. Segons l'INE, a l'any 2022 el total de població d'origen immigrant resident a Espanya és de 5.542.932 milions de persones, que representen l'11,7% del total de la població d'Espanya.

D'aquestes, 3.925.021 són d'origen extracomunitari, que representen el 8,3% del total de la població, prevalent lleument el nombre d'homes (1.972.569) sobre el de dones (1.952.452). Tot i això, Càritas destaca que es desconeix oficialment el total de persones d'origen immigrant en situació irregular.

Les úniques xifres estimades fins ara les havien ofert les ONG impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per dur a terme una regularització extraordinària de migrants, en tramitació al Congrés, que el maig del 2023 xifraven en 405.000 i 446.000 les persones en situació irregular a Espanya.

Ara, a partir dels programes els programes d'acció social de Càritas Espanya que acullen aquestes persones, tant en el procés de regularització com de protecció dels Drets Humans i inclusió social, l'organització ha comptabilitzat almenys un total de mig milió migrants en situació irregular a Espanya. I aquestes persones són només les que han estat ateses per Càritas.

En particular, explica que les persones d'origen immigrant amb nacionalitat extracomunitària estan sobrerepresentades entre la població en situació d'exclusió social a Espanya, ja que si bé representen el 15% del total de la població, però, són el 25% de la població a aquesta situació dexclusió social al país.

"Segons les darreres dades disponibles aportades per les Càritas Diocesanes de tot Espanya, l'any 2022 aproximadament el 32% de la població acompanyada a través dels seus programes i recursos es troba en situació administrativa irregular (500.000 persones) i necessiten el suport de Càritas un període mitjà que oscil·la entre 1 i 2 anys", detalla explica Thomas Ubrich, de la Fundació FOESSA i membre de l´equip d´Estudis de Càritas Espanyola.

El document indica que mentre que a la població espanyola la incidència de l'exclusió social és del 26%, per a les persones d'origen extracomunitari s'eleva al 68% i fins i tot fins al 81% per a les persones en situació administrativa irregular, cosa que una suposa una incidència tres vegades més gran.