El jutge de l' Audiència Nacional que investiga l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó que va clavar la jugadora Jennifer Hermoso en el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney (Austràlia) ha citat a declarar com a testimonis a quatre càrrecs de la institució.

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales i el seu advocat Olga Tubau, surten de declarar de l'Audiència Nacional, el 15 de setembre del 2023, a Madrid (Espanya). - A. Pérez Meca - Europa Press

Fonts fiscals han confirmat que el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 1, Francisco de Jorge, ha trucat a seu judicial el director de Màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera, el director d'Integritat, Miguel García Caba, la cap de premsa de la Selecció, Patricia Pérez, i el director de la Selecció masculina, Albert Luque.

Cal recordar que la tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Marta Durántez, va preguntar a Rubiales per cinc persones durant l'interrogatori davant del jutge celebrat en el marc de la causa que se segueix per presumptes delictes de coaccions i agressió sexual.

Les fonts consultades van explicar llavors que el Ministeri Públic va intentar esbrinar si aquestes cinc persones, entre les quals s'inclouen l'exseleccionador de l'equip femení Jorge Vilda i els esmentats Luque i Rivera, haurien intentat coaccionar la jugadora després del petó forçat.

Després de l'interrogatori, l'instructor va acordar a instàncies de Fiscalia que Rubiales no es pugui comunicar amb la jugadora durant la instrucció de la causa oberta, prohibint-li a més acostar-s'hi a menys de 200 metres.

Segons fonts fiscals, Rubiales va negar davant del jutge que es donessin coaccions cap a la jugadora de l'absoluta i el seu entorn, així com que hi hagués falta de consentiment al petó a la boca que li va clavar. L'expresident de la Federació va contestar les preguntes de totes les parts durant els prop de 45 minuts que va durar la seva declaració com a investigat.

LA IMPUTACIÓ DE RUBIALS

Va ser el 12 de setembre passat quan el jutge va citar Rubiales. En aquell moment, el magistrat va admetre la querella presentada per la Fiscalia pels delictes d'agressió sexual i coaccions contra ell pel petó a la boca.

En una interlocutòria, el magistrat va acordar les primeres diligències en aquest procediment, entre elles recollir de 'RTVE' el vídeo o vídeos que tinguin als seus arxius que recullin el moment des de tots els angles en què el querellat fa un petó a la denunciant, així com els minuts immediatament anteriors i posteriors al fet relatius a la celebració del triomf de la selecció de futbol femení.

A més, va requerir al diari 'El País' el vídeo de la celebració al vestidor que té penjat a Internet i al diari 'AS' el dels moments del petó i qualssevol altres relacionats amb els fets. Per la seva banda, al diari 'La Vanguardia' l'instructor va sol·licitar el vídeo de la celebració a l'autobús de la selecció espanyola de futbol femení.