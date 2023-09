La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dijous per majoria concedir per primera vegada a un membre de la carrera judicial, en aquest cas una magistrada, un permís de 15 dies per haver-se registrat com a parella de fet . compliment de la reforma recent que equipara aquesta situació amb la del matrimoni.



Arxiu - Edifici del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)

L'òrgan executiu del CGPJ ha aplicat el Reial decret llei 5/2023, sobre mesures de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, que va entrar en vigor el 30 de juny passat.



Tot i això, ha optat per fer-ne una interpretació favorable, ja que en aquest cas la magistrada va inscriure la seva parella de fet uns dies abans que el reial decret entrada en vigor, el 5 de juny, atesa la proximitat de les dues dates.



A més, en aplicació de la norma esmentada, la Comissió Permanent ha acordat proposar al Ple de l'òrgan de govern dels jutges adaptar la regulació d'altres permisos per a la carrera judicial.



Així, el CGPJ avança que també es concedirà a jutges i magistrats un permís de fins a vuit setmanes --contínues o discontínues-- per a la cura dels fills, si bé ho haurà de concedir el president del Tribunal Superior de Justícia corresponent, de l'Audiència Nacional o del Tribunal Suprem.



Així mateix, es concedirà un permís de cinc dies hàbils per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari de la parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el membre de la carrera judicial.



Quan es tracti d'accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari d'un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís és de quatre dies.