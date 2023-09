L'accés principal a la presó de Brians 2. Foto: Europa Press

L’acord entre la conselleria de Justícia, Drets i Memòria i el Consell de l’Advocacia de Catalunya fa possible desbloquejar una reivindicació històrica dels professionals de l’advocacia: l’accés amb ordinador portàtil als centres penitenciaris. Es tracta d’una mesura pionera al conjunt de l’Estat, que té com a objectiu reforçar el dret a una defensa justa dels interns dels centres penitenciaris.

Al llarg del mes d’octubre la mesura es farà extensiva a Wad-Ras, Brians 2, Joves, Lledoners, Puig de les Basses i Mas d’Enric; i al novembre, a Quatre Camins. La consellera, Gemma Ubasart i González, i el secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, han explicat aquesta mesura, que es va començar a treballar abans de l’estiu i que aquest divendres 22 de setembre s’ha presentat en roda de premsa amb la degana del Consell de l’Advocacia Catalana, Encana Orduna.

L’objectiu és, per una banda, afavorir el dret de defensa dels acusats i, per l’altra, adaptar-se a l’impacte de la digitalització en el procediment judicial. “Fins ara, els i les advocades només podien fer-ho amb paper i bolígraf i havien d’imprimir centenars de folis de la causa judicial que tenien entre mans”, ha recordat la consellera Ubasart, qui també ha destacat que es tracta d’una mesura “pionera a l’Estat que reforça el dret de defensa de les persones internes i garanteix unes millors condicions de treball a les lletrades i lletrats”. Per a la consellera, aquesta acció- que també “reforça els drets dels interns i internes a comunicar-se amb l’exterior”- es fa “amb els matisos necessaris que assegurin la intimitat, la seguretat i el tractament de les persones internes”.

La presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Encarna Orduna ha recordat que “la possibilitat d’utilitzar els ordinadors portàtils a l’interior de les presons era una vella reivindicació de l’advocacia catalana”. Orduna ha remarcat que “cal felicitar-se perquè, gràcies a la feina conjunta amb el Departament de Justícia, Drets i Memòria, Catalunya serà pionera a tot l’Estat en aquesta pràctica”. “Avui fem un nou pas endavant, que no és només una facilitat per als professionals, sinó que significa, sobretot, el reforç del dret a la defensa, que és la prioritat de l’advocacia”, ha puntualitzat la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana.

Per la seva banda, el secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima, Amand Calderó i Montfort, ha volgut destacar que “la implementació de les noves tecnologies en l’àmbit de la prestació de serveis a la justícia és una aposta clara per dinamitzar i facilitar les comunicacions entre els operadors jurídics i les persones sotmeses a processos d’execució penal”.

COMUNICACIÓ AMB ELS CLIENTS

Les comunicacions amb ordinador entre lletrats i clients es continuen fent de dilluns a diumenge als locutoris ordinaris, situats a la zona de visites d’advocats dels centres, d’acord amb l’horari regimental establert per cadascun dels centres.

Els ordinadors no poden tenir connexió a internet i està prohibida també l’enregistrament o emissió en línia d’imatges o de so dins les instal·lacions de la presó. Així mateix, l’ordinador ha de portar la càmera web tapada i, durant el trajecte als locutoris, l’aparell ha d’estar apagat i dins una bossa o maletí. Així mateix, queda igualment restringida l’entrada de qualsevol altre dispositiu electrònic, com ara mòbils o tauletes.

Per tot això, cal que l’advocat que vulgui acollir-se a la visita assistida amb ordinador portàtil signi un document de compromís de compliment dels requeriments de seguretat.