Un cep de raïm. Foto: Europa Press

La verema del 2023 a Catalunya s'ha avançat per la sequera, que també provocarà que la quantitat collida sigui irregular (en funció de la pluja de cada zona), però sana per l'absència de plagues. En declaracions a Europa Press , el cap de servei de viticultura de l'Institut Català de Vinya i Vi (Incavi), Xoán Elorduy, ha avisat que "hi ha moltes casuístiques diferents".

Així, mentre la verema s'ha avançat al Penedès, Tarragona i l'Empordà (Girona), d'altres com el Priorat i Montsant (Tarragona) encara són a les primeres fases.

En el cas de la producció de Familia Torres, el director tècnic, Josep Sabarich, ha afirmat que la verema del 2023 "és una de les més primerenques que es recorden" i ha detallat que ells la van començar el 16 d'agost, una data que ha qualificat de rècord.

L'institut públic ha qualificat de complicada la campanya d'aquest any i ha alertat que "caldrà veure com evolucionen les plantes" davant del manteniment en el temps de la manca d'aigua.

En aquesta mateixa línia, el responsable nacional del sector vitivinícola d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat, ha assegurat que "les vinyes s'estan assecant, no només les fulles, sinó la planta mateixa".

DESCENS DESIGUAL A LA PRODUCCIÓ



El secretari del Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO) Catalunya, Anton Castellà , ha lamentat que "la sequera és la principal protagonista d'aquesta verema", una situació que ha dit que el sector arrossega des de fa dos anys.

Amb la verema ja començada, ha sostingut que la producció serà entre un 25% i un 30% inferior a la del 2022, un descens que preveu desigual en comprendre des de la zona del Penedès, en què hi ha baixades de fins al 80%, i la Terra Alta, en què ha dit que la collita s'espera "similar o fins i tot superior".

El director de la DO Penedès, Francesc Olivella, ha estimat que la producció del conjunt de la denominació serà almenys entre un 40% i un 50% inferior a l'any passat: "Hi haurà menys vi disponible, segur".

Per part seva, Elorduy ha convingut que "si la verema és més curta, com es preveu, hi haurà menys vi".

RENDIMENT EN PREMSA I PLAGUES



Els experts han explicat que la manca de pluges també ha provocat que la proporció de fibra del raïm hagi augmentat en detriment a la quantitat de suc i han demanat esperar a premsar el raïm per valorar les pèrdues: “El gra no s'ha engreixat suficient", ha il·lustrat Olivella.

Castellà ha situat el rendiment del raïm a les zones amb més sequera de Catalunya entre el 55% i el 65%, quan segons ell habitualment és fàcil superar el 70%, i Olivella ha detallat que al Penedès pot ser entre un 15 o 20% menor.

"Cada DO té un rendiment màxim autoritzat. És possible que sigui difícil d'assolir per la reducció de la mida del raïm", ha reflexionat Elorduy.

D'altra banda, la sequera ha provocat l'absència de fongs i altres plagues, i per això "és una verema qualitativament bona o molt bona, perquè el raïm és molt sa", ha aplaudit.

"Malgrat els reptes d'aquesta verema, estem satisfets amb la qualitat del raïm", ha dit Sabarich.