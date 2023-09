L'exdirigent d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', recorre a la retòrica etarra a l'entrevista-documental que es projecta al Festival de Sant Sebastià quan li pregunten per les matances dels anys 80, amb nens assassinats i pels que encara està pendent de ser jutjat a Espanya, afirmant per una banda que lamenta les "víctimes indiscriminades" però, alhora, assenyalant l'Estat per una suposada falta de diligència per evitar aquests crims.

Festival de Sant Sebastià projectarà 'No em truque Ternera', una entrevista de Jordi Évole amb l'exidirigent d'ETA Josu Urrutikoetxea

"El propòsit d'ETA en absolut era fer terrorisme" , sosté sobre l'atemptat d'Hipercor, lamentant les víctimes de "classes populars" i "xiquets". Parla de "error de càlcul" o d'"apreciació" en "entrar al parany del Govern" i diu al periodista Jordi Évole que "va una mica massa lluny" quan li recorda aquest que hi havia escates de sabó amb l'explosiu per propagar el foc i que les víctimes morissin calcinades.

"ETA va fer confiança a un Govern, un Estat, la funció del qual és la de protegir els seus ciutadans i donant dos avisos perquè es desallotgés, no el van desallotjar, fins al punt que l'Estat va ser condemnat subsidiàriament per això, perquè la seva funció és la de protegir la societat", és l'explicació que dóna ell sobre Hipercor.

De fet, es desvincula de la seva responsabilitat com a autor de massacres dels anys 80 com la casa caserna de Saragossa, per la qual la Fiscalia de l'Audiència Nacional li reclama 2.354 anys de presó per l'atemptat que va deixar onze víctimes, inclosos cinc menors , familiars d'uns guàrdies civils a qui rebaixa a la categoria de “voluntaris” disposats a donar-ho tot per la pàtria.

També diu que "no hi ha cap prova de cap mena per enlloc" que el situï a ell en la direcció etarra als anys 80, un altre dels vessants judicials a Espanya, ja que, segons la seva opinió, informes de la Guàrdia Civil ho que recullen és que excompanyes seves com Elena Beloki van sostenir que això “pot ser, però no és una afirmació”.

Urrutikoetxea reconeix la seva participació únicament en dos atemptats, el que va acabar amb la vida de l'alcalde de Galdákano el 1976 i, per tant, ja amnistiat --l'escorta, que va salvar la vida, també apareix al documental--, i el del president franquista Carrero Blanco, el 1973, encara que limita la seva participació al suport logístic.

Al final de l'entrevista resumeix els seus 50 anys de trajectòria valorant els seus "molts encerts i errors" , incloent un paper destacat a les converses amb el socialista basc Jesús Eguiguren o prestant la veu al comunicat del final d'ETA. Ell es veu a si mateix com un militant "en la lluita del poble basc" i diu que el que va fer va ser "encaminar la solució negociada per superar el conflicte", encara que mai va exercir de 'número u' de la banda.

"DE CINISME NO TÉ RES"



Jordi Évole li pregunta si no està incorrent en "cinisme" en valorar els atemptats més sagnants dels anys 80, cosa que el veterà exdirigent etarra, de 71 anys i detingut el 2019 per la Guàrdia Civil a França posant fi a dues dècades de clandestinitat, respon que "en absolut", una expressió que repeteix en nombroses ocasions per diluir la seva dependència de "persones de la direcció d'ETA" en situar-se dins de l'"aparell internacional", si és el cas concret, suposadament, sense relació amb l'elecció objectius o autoria dels atemptats.

"De cinisme no té res en absolut, jo sóc el primer a sentir-ho profundament que aquestes víctimes siguin criatures" , assenyala sobre atemptats amb cotxe bomba. "Si es vol fer terrorisme és el més fàcil que hi ha al món", arriba a dir Josu Ternera, que compara ETA amb el gihadisme, ja que aquest últim per a ell sí que és terrorisme: "El propòsit d'ETA no crec en absolut que era fer terrorisme; el seu objectiu no era fer víctimes sinó provocar danys”.

Diu llavors que "sent profundament" el que ell anomena "víctimes indiscriminades". I sense són guàrdies civils?, li pregunta Évole. "Bé, els guàrdies civils ja se sap quina era la seva funció, era salvar la pàtria, tot pel pàtria", respon.

"És la seva feina voluntària", continua Josu Ternera, per a qui els agents de la Guàrdia Civil "poden ser objectiu de l'organització" com la resta de membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Urrutikoetxea parla en tot moment d'organització, sense afegir el terme terrorista per referir-se a ETA, de qui diu que "actua en conseqüència amb l'anàlisi política que ells fan".

El mateix passa amb l'atemptat de Vic, quan els terroristes van llançar un cotxe bomba per una rampa de la casa-quarter assassinant deu persones, la meitat nens. "Doncs la persona que llança un cotxe veient que hi ha nens... em sembla que és una actitud equivocada de les persones en aquest cas que està cometent l'acció".

DE CARRER BLANC A MIGUEL ÁNGEL BLANC



Josu Ternera, que reconeix que va entrar a ETA amb 17 anys, recorda que va ser víctima amb la seva família d'un atemptat del grup ultradretà Batalló Basc Espanyol a mitjans dels 70. És la constatació que hi va haver "decennis i decennis d'anys" de violència que atribueix també a "l'Estat espanyol" i que desemboca en un "conflicte".

"Per mi i per a ETA, la violència armada no ha estat mai un objectiu en si, mai" , arriba a dir. "El que ETA pretenia era portar el Govern a asseure's en una taula de diàleg, que ens portés a una taula de negociació per resoldre el problema", comenta.

IOIS: TALLAR UN CÀNCER



L'atemptat d'ETA contra Yoyes, dissident de l'organització terrorista i de qui va ser amic, dóna pas a una reflexió que comença amb "matar no està bé". Després sosté que ho "va acatar" i que no va ser propi de "tàctiques feixistes". "No he considerat mai que ETA ha matat perquè no es compartia les seves idees", a la qual cosa afegeix que "és evident que l'organització va pensar que calia tallar aquesta mena de càncer".

També parla del segrest d' Ortega Lara o l'assassinat de Miguel Ángel Blanco , el 1997, encara que s'empara que la "informació que tenia era molt reduïda". "Interpreto que no el veig sentit", diu sobre l'atemptat del regidor del PP a Ermua, i per això va fer arribar el seu "desacord o puntualitzacions". "Era un error polític i humà, amb conseqüències humanes irreversibles, que no afavoreix gens".

PER LA LLUITA DEL "MOVIMENT INDEPENDENTISTA"



Repassa els seus anys a la presó, l'etapa al Parlament basc i l'empitjorament de l'acció terrorista a la dècada del 2000, incloent-hi l'anomenat impost revolucionari. Matar qui no paga no és una cosa pròpia de la màfia?, li pregunten. "És trist, però conseqüència del conflicte perquè era necessari per al funcionament de la lluita del moviment independentista", respon.

Ternera diu que els últims anys va augmentar el seu desaferrament cap a l'"espiral repressiva" i la "insensibilitat", encara que de nou subratllant que hi va haver "falta d'empatia dels dos costats, recíproca" i que, davant d'aquesta situació, el seu objectiu va ser apostar per la "resolució del conflicte".

"Fer la resolució del conflicte amb una estratègia de confrontació violenta és totalment contradictori", apunta un Urrutikoetxea que desacredita la tasca policial i judicial a la fi d'ETA en enclavar-lo en un la "batalla del relat", tot i que reconeix que hi havia "dos Estats a sobre" --Espanya i França-- amb tots els seus mitjans per "complicar" l'activitat terrorista.

Quan li pregunten què va sentir al participar en el comunicat del final d'ETA, contesta que no va ser "ni victòria ni fracàs; un pas que calia fer". Segons ell, els atemptats haurien d'haver acabat abans, el 2005, i concedeix que podia haver fet "molt més" per frenar el que qualifica com a "roda boja o espiral de violència".