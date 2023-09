Hospital Sant Joan de Déu de Saragossa. ep

Una dona gran de 90 anys de Saragossa ha mort dues vegades en 24 hores. La dona va ser donada per morta a l'Hospital Sant Joan de Déu, però va tornar a mostrar senyals de vida en tornar al tanatori.

Els treballadors, sorpresos, la van traslladar a l'hospital. L'anciana ressuscitada va entrar amb parada cardíaca i, després d'unes proves, els metges van tornar a certificar la mort.

Els fets es van produir dilluns passat 18, quan el tanatopractor que estava preparant el cos de la dona gran va començar a notar que mostrava signes de vida. Va trucar al 061 per demanar una ambulància i els sanitaris que van arribar van poder certificar que seguia viva.

La direcció del centre va trucar a la filla de la dona, que la va poder tornar a veure amb vida a l'habitació de l'hospital. Tot i això, aquell mateix dia, cap a les 18.30 hores, va tornar a morir. El seu cos ha estat traslladat al cementiri de Torrero, on la família tenia previst celebrar la vetlla i finalment enterrar-la.

SÍNDROME DE LLAÇAR

La Síndrome de Lázaro , també coneguda com a Síndrome de Resurrecció Postmortem o Síndrome de Lazarus, és un fenomen mèdic extremadament rar i enigmàtic que ha desconcertat a metges i científics durant dècades. Aquesta síndrome rep el seu nom en referència al relat bíblic de la resurrecció de Llàtzer per Jesús, ja que comparteix certes similituds amb la idea que una persona pot “ressuscitar” després d'haver estat declarada clínicament morta.

Aquest fenomen és un enigma mèdic i encara no es comprèn completament. Els experts han proposat diverses teories per explicar per què passa. Algunes de les possibles causes inclouen:

Fenomen de reescalfament : En alguns casos de mort, especialment quan es tracta d'hipotèrmia, les baixes temperatures corporals poden alentir l'activitat metabòlica a un punt on els signes vitals són difícils de detectar. Si escalfeu gradualment el cos, és possible que les funcions vitals es restableixin.

Edema post-mortem : L'edema, o acumulació de líquid als teixits, pot fer que sembli que una persona ha tornat a la vida quan en realitat no ho ha fet. El fluid acumulat pot exercir pressió sobre el cor, la qual cosa pot fer la impressió que batega de nou.

Reaccions farmacològiques: Algunes substàncies químiques o medicaments utilitzats en el tractament de malalties greus poden endarrerir laparició de la rigidesa cadavèrica i els signes tradicionals de la mort.

Desconnexió de l'equip mèdic: En alguns casos, els metges poden desconnectar l'equip de suport vital prematurament, cosa que pot portar a la reanimació espontània.