Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil al costat d'un vehicle a una carretera. (Foto del fitxer).

L'associació professional Justícia per a la Guàrdia Civil ( JUCIL ) ha defensat el dret dels agents d'aquest cos a participar en les protestes convocades contra la llei d'amnistia que exigeixen els independentistes catalans per donar suport a l'eventual investidura de Pedro Sánchez, encara que a títol personal i privat, sense portar ensenya, banderes o pancartes identificatives d'aquesta organització.

La carta remesa als seus afiliats subratlla que JUCIL "defensa el dret a gaudir, com qualsevol altre ciutadà, de la llibertat d'expressió i de manifestació" . Aquest diumenge s?ha convocat un acte de protesta a Madrid pel PP i el 8 d?octubre n?hi ha un altre anunciat a Barcelona per Societat Civil Catalana.

"Aquells guàrdies civils que acudeixin a aquestes manifestacions i concentracions ho faran d´una manera personal i privada, sense portar cap ensenya, banderes, pancartes o qualsevol vestimenta amb logotips i distintius d´aquesta associació apolítica", assenyala JUCIL, que recorda que és una organització "apolítica".

Els guàrdies civils "han de i saben mantenir una estricta separació entre les seves conviccions ideològiques o polítiques i la que és la seva activitat com a garants del compliment de la llei", continua la carta als associats.

JUCIL es remet al respecte a la Constitució ja que cadascú "tingui la seva pròpia ideologia política, a expressar-la fora de la seva activitat professional ia defensar-la dins del marc democràtic i de legalitat constitucional". "¡Res fora de la Constitució!", subratllen en el seu escrit.

"Ens sentim autoritzats a participar de manera activa en la defensa de la legislació que afecta l'activitat de la Guàrdia Civil i per això sortirem de nou al carrer per reclamar l'equiparació salarial davant de la injustícia de la diferència de salaris entre cossos policials o per protestar aquells canvis legislatius que debiliten l'autoritat dels agents en defensa de la llei", conclou JUCIL.

En un comunicat difós a la xarxa social X el 12 de setembre passat, JUCIL va advertir que una amnistia "per dir el que és delicte" situaria el país "davant d'un cop d'Estat dictatorial" , ja que el Govern "s'imposaria" sobre els dos poders més, el legislatiu i el judicial, i "això trenca amb l'Estat democràtic i de dret".