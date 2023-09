Foto: Europa Press

La tardor podria ser més càlida del normal a Catalunya (i també al conjunt d'Espanya) i més plujosa a la meitat occidental, segons la predicció estacional del portal meteorològic eltiempo.es.

Durant la tardor la durada de les hores de sol decreix de mica en mica i, amb això van descendint les temperatures, segons transcorre l'estació a les latituds mitjanes. Així, sol haver-hi gran amplitud tèrmica a les zones interiors on el sol encara escalfa durant el dia, mentre que a la nit el refredament és molt superior al que passa a l'estiu. A més, sol ploure més que a l'estiu.

Més enllà del que és habitual per a l'estació, eltemps.es observa que les temperatures podrien situar-se aquesta tardor per sobre del normal a tot el país. La temperatura de l'aigua del mar també es preveu que es pugui situar per sobre de la mitjana.

Pel que fa a les precipitacions, apunta que és possible que se situïn lleugerament per sobre del que és normal a tota la meitat occidental ia les illes més occidentals de les Canàries i destaca la situació de l'oest de Galícia, on les anomalies seran encara més destacades.

D'altra banda, preveu que l' estiuet de San Miguel (o del codony) no faltarà aquest any a la cita. És un període que sol tenir lloc a finals de setembre, i que es tradueix en un episodi de diversos dies entre finals de mes i primers d'octubre amb temperatures més càlides del normal per a l'època de l'any.

Eltiempo.es recorda que el que és normal a la tardor a Espanya és una temperatura mitjana de 15,4 graus per al període de referència 1981-2010 i les precipitacions mitjanes, de 195 litres per metre quadrat.

Dels tres mesos que comprenen la tardor climatològica (setembre, octubre i novembre), novembre és el mes amb diferència més plujós en mitjana a Espanya (segons les zones) i les temperatures més agradables i càlides es donen al setembre.

Els llocs on més sol ploure els mesos de tardor solen ser al nord d'Espanya, sud de València i nord d'Alacant, nord de Balears i algunes zones de Cadis i del Sistema Central. Al setembre plou més al sud-est peninsular i al nord de Catalunya.