Insisteix que "absolutament ningú" va cobrar comissions quan era a Presidència. EP

L'exsecretari general de la Presidència de la Generalitat amb Jordi Pujol entre el 1980 i el 1990, Lluís Prenafeta, ha assegurat que posaria les dues mans al foc que Pujol "no s'ha ficat mai un duro a la butxaca", mentre que per Jordi Pujol Ferrusola potser hi posaria un dit, ha dit.

En una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio recollida aquest dissabte, ha destacat que Jordi Pujol és una de les tres úniques persones que ha admirat a la seva vida --al costat de Winston Churchill i Josep Pla-- i que ho fa perquè li va ensenyar a "estimar" Catalunya.

Preguntat pel pacte a què va arribar amb la Fiscalia en què va reconèixer haver defraudat 15 milions i cobrat comissions, ha assegurat que ell volia "signar l'acord i ja està: Em van dir, vostè digui això, perquè la justícia va d'aquesta manera" .

Ha insistit que mentre ell va ser secretari general de la Presidència "mai ningú, absolutament ningú, pot dir que des de Presidència i sobretot des de la Secretaria General es cobrés cap comissió".

Ha afegit que ell no va ser condemnat per comissions il·legals, sinó per no "tributar al seu moment", i en preguntar-li textualment per si creu que ell és víctima d'una persecució judicial, ha respost que més perseguit ha estat Jordi Pujol.

SENSE CONFRONTACIÓ "NO HI HA INDEPENDÈNCIA"



Preguntat per la independència, ha criticat la manera com s'intenta assolir-la perquè considera que "sense confrontació amb el Govern o amb l'Estat, no hi ha independència".

Ha retret que els polítics que han governat a Catalunya "no han sabut amb qui s'enfrontaven, no saben què és Espanya", una crítica que ha estès als líders de l'1-O i als dirigents de la política catalana actual.

Prenafeta ha recordat que Jordi Pujol li va avisar: "A Espanya no li posem els dits a la boca, que mosseguen, eh?".

Ha dit que no està gens segur que hi hagi un acord que permeti investir el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ni una llei d'amnistia, per les "posicions diferenciades" entre PSOE i Junts, i perquè no creu que Sánchez cedeixi a les exigències, ha dit, de l?expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.