Renfe ha venut el 83,6% dels bitllets de tren dins de la campanya. EP

Catalunya és una de les destinacions preferents dels més de quatre milions de viatges fets pels joves a través d'Estiu Jove, juntament amb Andalusia, València i Madrid, ja que el 80% dels viatges tenen el seu origen o destí en aquestes comunitats autònomes, informa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) en un comunicat aquest dissabte.

'Estiu Jove' és la campanya del Govern que oferia descomptes de fins al 90% en el transport terrestre a les persones d'entre 18 i 30 anys entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Al programa es van registrar més de dos milions de joves, dels quals 1,13 milions han viatjat utilitzant aquests descomptes. Del total de viatges, el 60% s'ha fet amb ferrocarril i la resta per carretera, segons les dades ofertes aquest dissabte pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En aquest sentit, el 69% dels viatgers únics han utilitzat el tren per moure's per Espanya i el 51% van anar per carretera.

Renfe ha venut més de 2 milions de bitllets dins de la campanya. Aquesta xifra representa el 83,6% dels bitllets de tren venuts amb els descomptes d'Estiu Jove, mentre que el 16,4% pertanyen a altres operadors ferroviaris.

A més, s'han registrat 16.134 Passes Interrail per tot Europa només per a joves, gairebé els 17.600 que es van vendre en total el 2022 per a totes les franges d'edat.

Des del Ministeri ressalten que aquestes dades "reflecteixen la bona acceptació del programa" i subratllen la "important contribució" per promoure l'ús del transport col·lectiu per descobrir Espanya d'una manera "més eficient i sostenible".

RUTES MÉS DEMANDADES



El 27% dels trajectes s'han realitzat entre Madrid i Catalunya, Madrid i la comunitat valenciana i entre Madrid i Andalusia, on hi ha connexió d'alta velocitat per ferrocarril.

Entre les deu rutes més demandades hi ha les que es realitzen entre Madrid i Barcelona, València, Alacant, Màlaga, Sevilla, Granada i Saragossa. Els viatges Madrid-Bilbao, i viceversa, i Barcelona-València, i viceversa, també es troben entre els deu trajectes més utilitzats.

Andalusia lidera com la regió amb més viatges interns registrats, amb el 7,4% del total, seguida per Galícia (4,5%) i Catalunya (3,5%).

Els descomptes ascendien al 90% per als serveis de mitjana distància convencional i per als viatges amb autobús regular de competència estatal, mentre que per a Avant, alta velocitat i passades d'Interrail estava fixat en el 50%.