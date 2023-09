Foto: Europa Press

Prohibir l'ús dels telèfons mòbils a les escoles de Catalunya era una opció que es contemplava, i fins i tot des de la Conselleria de Salut s'havia posat sobre la taula (més per qüestions d'addicció als dispositius que per altres aspectes), però finalment no serà així.

"A risc d'equivocar-me, crec que prohibir-los no és el camí", va assegurar la consellera d'Educació, Anna Simó, en una sessió de control recent al Parlament. A més, la responsable de l'ensenyament a Catalunya ha assegurat que la decisió l'ha de prendre cada escola o institut a l'inici de curs i fer-ho constar a les normes d'organització del centre per poder justificar les restriccions que hagi decidit aplicar el claustre.

A finals de la setmana del 18 de setembre, des de la conselleria van enviar informes (tant elaborats a Catalunya com a altres parts del món) als centres educatius per ajudar-los a decidir si opten per restringir-ne l'ús o ho permeten.

Tres d'aquests són del Consell Escolar de Catalunya (dels anys 2015, 2019 i 2020), una altra és una anàlisi que constata que el 2019 un 47% dels centres educatius catalans permetia l'ús dels mòbils a l'aula, però que 74% veien necessària una orientació més gran sobre el bon ús del mòbil, mentre que el tercer, més recent, identifica els reptes que planteja un mal ús de les tecnologies mòbils i proposa diferents estratègies per abordar-lo des de les aules.

RECOMANACIÓ DELS FISCALS

La decisió de Catalunya arriba poques setmanes després que la Fiscalia de Sala de Menors, amb Eduardo Esteban al capdavant, suggerís la possibilitat de limitar l'ús dels telèfons mòbils en horari escolar, cosa que, recorda, han fet països de l'entorn.

"Em sembla que no hauria de ser tan difícil, per exemple, evitar que menors de les escoles se'ls limiti durant el temps acadèmic l'ús dels telèfons mòbils. Em sembla bé que utilitzin tauletes adequades per a la pròpia activitat educativa, però no veig per què necessitaran a l'escola el telèfon mòbil", va apuntar en declaracions a Europa Press.

Un dels aspectes pels quals feia la recomanació és que cada cop es té un accés més aviat a continguts no adequats per a menors com la pornografia.

GALÍCIA, MADRID I CASTELLA-LA TACA, ELS MÉS RESTRICTIUS

A Espanya, la competència per decidir si li limita o prohibeix l'ús dels dispositius mòbils a les aules és dels governs autonòmics . D'aquesta manera, cadascun opta per una estratègia més laxa, donant el poder als centres, o més dura, marcant la línia que aquests han de seguir.

Així, les primeres comunitats espanyoles que han decidit abordar aquesta qüestió han estat Castella-la Manxa, la Comunitat de Madrid i Galícia . Els responsables d‟educació d‟aquests territoris ja han promulgat una normativa àmplia destinada a restringir l‟ús de telèfons mòbils per part dels estudiants a les escoles públiques.