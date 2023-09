L'esdeveniment va comptar amb discursos de destacats líders del PP, com ara Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida, José María Aznar i Mariano Rajoy. EP

El PP ha xifrat en més de 45.000 persones els assistents a la protesta que ha convocat a la Plaça de Felip II en protesta per l'amnistia als condemnats per 'procés' que, al seu parer, planeja l'Executiu de Pedro Sánchez per seguir a el poder, segons han informat fonts del partit.

Des de poc després de les 10 del matí centenars de persones han començat a arribar a aquesta plaça, al barri de Salamanca, que acull des de les 12.00 hores els discursos d'Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida i els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy.

Fonts del PP han assenyalat en un primer moment que hi ha "previsions desbordades" d'assistents amb "més de 30.000 persones dretes". A més, han indicat que "els carrers limítrofs també acullen milers de persones, però han estat tallats per la Policia per motius de seguretat".

Segons el partit, aquestes són les xifres que els proporcionen en aquests moments la Policia Nacional, atès que a banda de la plaça de Felip II també hi ha assistents a la protesta al carrer Goya, el carrer Narváez i les adjacents "estan col·lapsades". Per això, després el PP ha xifrat els assistents “en més de 45.000 persones”, segons les mateixes fonts.

CARTELLS DE "SÁNCHEZ MENTIDÓS" O "FEIJÓO FIX"



Alguns dels ciutadans que han acudit a la protesta porten pancartes en què es llegeix 'Sánchez mentiros' o 'Feijóo fix'. En un altre panell d'una bandera d'Espanya apareix el missatge 'Puigdemont a la presó, Sánchez a la merda'.

El PP fa dies que anima a acudir a aquest acte, en què espera superar les 10.000 persones. "Omplirem la plaça de Felip II per la igualtat de tots els espanyols. Espanya no està a la venda", ha animat aquests dies el PP des de les seves xarxes socials. El PP madrileny que dirigeix Isabel Díaz Ayuso, que exerceix com a amfitriona, també s'ha bolcat a la convocatòria, amb més de 100 taules informatives i repartiment de fullets per a una resposta "massiva".

A banda d'aquesta mobilització del PP madrileny, les organitzacions territorials han fet un gran desplegament, noliejant autobusos. Així, per exemple, el PP que lidera Juanma Moreno mobilitzarà uns 50 autobusos des d'Andalusia, amb militants i afiliats principalment, que congregarà unes 2.500 persones. Des de Castella i Lleó també tenen programats al voltant de 25 autobusos, si bé fonts del PP regional han indicat a Europa Press que en ser una regió amb moltes províncies properes a Madrid, hi haurà molts militants que viatgin en AVE o amb cotxe, com passa amb Castella -La Manxa.