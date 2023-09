Foto. Europa Press

La Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals entrarà en vigor el proper 29 de setembre sense l'obligació d'assegurança de responsabilitat civil per tinença de gossos ni la realització d'un curs de tinença responsable o identificar altres animals més enllà de gossos, gats i fures, atès que la interinitat del Govern no ha permès aprovar encara el reglament de la Llei .

Així ho ha fet saber el director general de drets dels animals en funcions, Sergio García Torres, als afectats a través d'una circular del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Fonts ministerials han indicat a Europa Press que l'esborrany del reglament ja està elaborat però no es coneixerà fins que pugui anar al Consell de Ministres i això no passarà mentre el Govern sigui interí, perquè l'Executiu en funcions no pot aprovar una norma d'aquest tipus .Així, des del departament que dirigeix en funcions Ione Belarra, confien que s'aprovarà quan es conformi un govern nou.

En concret, Assumptes Socials iAgenda 2030 assenyala que ha emès aquesta circular en nom de les consultes rebudes a la Direcció General respecte a l'entrada en vigor de la Llei 7/2023, de 28 de març i l'entrada en vigor de la qual està prevista per al 29 de setembre.

Així, indica que l'assegurança de responsabilitat civil per tinença de gossos, l'obligatorietat de contractar i mantenir en vigor l'assegurança de responsabilitat civil per part de les persones físiques o jurídiques forquilles de gossos, que havia d'entrar en vigor el 29 de setembre, "en puritat de termes jurídics, no resulta efectivament aplicable fins que es produeixi el desenvolupament reglamentari del precepte esmentat".

Tot i això, respecte a aquest tipus d'assegurança de responsabilitat civil per tinença de gossos, el Ministeri recorda que s'hauran d'atendre les normatives autonòmiques i locals que, en alguns casos, ja estableixen l'obligatorietat de disposar assegurança de responsabilitat civil per tinença de gossos .

En el cas dels gossos potencialment perillosos , la normativa específica perillosos) obliga que la cobertura mínima de l'assegurança de responsabilitat civil sigui de, com a mínim, 120.000 euros.

A més, recomana consultar les companyies asseguradores perquè assessorin sobre els gossos que podrien estar inclosos a les pòlisses d'assegurances de la llar, segons la tipologia, la normativa d'aplicació i altres aspectes.

De la mateixa manera, quedaran en espera de laprovació del reglament la realització del curs de tinença responsable o la identificació danimals inclosos en el llistat positiu, que no siguin de les espècies gos, gat i fura.