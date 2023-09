Fotografia del bo cultural que finalitza la segona convocatòria aquest dissabte 30 de setembre @RSSS Bono Cultural

Si acabes de fer els 18 anys apura't i sol·licita el Bo Cultural Jove que reparteix a cada jove 4 00 euros per gastar en productes i activitats culturals. Aquest bo és accessible per a tots aquests joves d'Espanya i, per tant, Catalunya, que hagin fet els 18 anys aquest mateix any.

El Bo Cultural pretén oferir als que compleixen 18 anys, un impuls econòmic amb la intenció que descobreixin la cultura i fer-la així més accessible. En aquest sentit, es busca generar hàbits de consum en els joves al voltant de productes culturals i així ajudar també a revitalitzar el sector Cultural, que va patir molt durant la pandèmia.

Els joves tenen fins aquest dissabte 30 de setembre per sol·licitar aquest bo que donarà accés, durant un any, a 400 euros.

COM POTS SOL·LICITAR EL BO?

Tots aquells joves que ja hagin complert els 18 anys, poden sol·licitar-ho a la web del Bo Cultural Jove. Un cop a dins, et sol·licitaran un registre digital, normalment el Cl@ve . És per això que et recomanem que ja demanis aquest accés si vols llançar el bo. Altres mètodes són el Certificat Digital (el de Persona Física de la FNMT-RCM).

Per a aquells que encara no tinguin els 18 anys , com per exemple un jove que compleix la majoria al desembre, només poden sol·licitar aquest Bono amb Cl@ave de registre avançat i serà de forma presencial a una oficina.

Un cop sol·licitat i corroborat que compleixes amb els requisits, se't farà un únic pagament de 400 euros. No creguis que pots gastar els diners en allò que et plagui, els 400 euros s'han dividit en tres apartats perquè diversifiquis aquestes despeses:

Arts en viu, patrimoni cultural i audiovisuals: Tindràs 200 euros per gastar en teatres, música en directe, museus, cinema, exposicions, festivals, biblioteques...

Tindràs per gastar en teatres, música en directe, museus, cinema, exposicions, festivals, biblioteques... Productes culturals de suport físic: Tindràs 100 euros per gastar en llibres, revistes, videojocs, premsa, discos...

Tindràs per gastar en llibres, revistes, videojocs, premsa, discos... Consum digital: 100 euros per gastar en subscripcions i lloguers a plataformes de música com Spotify, videojocs...

Totes les botigues a Espanya són aptes per utilitzar aquest bo cultural, però pots localitzar la teva botiga de confiança en aquesta web del Bo Cultural Jove.