La carència material severa ha augmentat a Espanya fins a superar el màxim assolit el 2014. Així, una de cada 12 persones a Espanya (8,1%) patia el 2022 carència material severa, més del doble que abans de la crisi financera (el 2007 va ser del 3,5%) i fins i tot un punt per sobre de la xifra del 2014 (7,1%), segons les dades de l'INE analitzades per Focus on Spanish Society, publicació editada per Funcas.

Arxiu - Una persona indigent al carrer. - EUROPA PRESS - Arxiu

La taxa de carència material severa determina el percentatge de la població que no té, almenys, quatre ítems d'una llista de nou béns i activitats l'accés dels quals es considera avui en dia essencial per al benestar individual. Es tracta d'un indicador de vulnerabilitat greu, l'anàlisi del qual cobra importància en un context de crisis successives i un fort augment de la inflació.

Si entre el 2014 i el 2019 aquest indicador es va reduir del 7,1% al 4,7%, el 2020 va pujar ja al 7% i, malgrat el creixement del PIB i de l'ocupació, la carència material severa ha continuat augmentant fins al 2022, situant-se per sobre dels nivells prepandèmics.

Un dels conceptes inclosos a l'indicador de carència material és la capacitat de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. En aquest aspecte hi ha diferències notables entre els 27 països de la Unió Europea, segons les dades d'Eurostat. Amb un 17,1% de la població que declara no poder mantenir una temperatura adequada a casa, Espanya se situa per sobre de la mitjana europea (9,3%).

A països com Àustria, Suècia i Finlàndia la proporció de persones afectades per aquest problema és inferior al 3% . No obstant això, aquest indicador va empitjorar etre 2021 i 2022 a gairebé tots els països europeus i mentre que a Espanya va augmentar en tres punts percentuals, els increments més significatius es van observar a Romania, França i Irlanda.

Segons Funcas, la forta pujada dels preus dels aliments des del 2021, agreujada per la guerra a Ucraïna, també pot haver afectat les llars més vulnerables. Tot i això, en aquesta dimensió de carència material, Espanya registra dades més positives. El 2022, el 5,4% de la població afirmava no poder permetre carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, proporció superior a la del 2021 (4,7%), però inferior a les observades no només en molts països de Europa de l'Est, sinó també a Alemanya (11,4%), Grècia (10%), França (9,5%) i Itàlia (7,5%).

En el cas d'Espanya, s'hi aprecien diferències considerables entre les comunitats autònomes. Mentre que al voltant d'una cinquena part de la població d'Extremadura (23%), Andalusia (21%) i Múrcia (20%) declarava el 2022 no poder mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada, aquestes xifres se situaven per sota del 10 % a Castella i Lleó, País Basc, Navarra, La Rioja i Aragó.

Aquestes darreres regions són també les que surten millor parades centrant-se en les persones que es poden procurar un àpat amb carn, pollastre o peix cada dos dies. Les diferències en aquest ítem encara són més pronunciades que en la capacitat per mantenir la llar a una temperatura adequada. Així, la taxa més alta (Canàries: 11,9%) és sis vegades més gran que la més baixa (Aragó: 1,9%). En tots dos indicadors, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla presenten els pitjors resultats.

SENSE CONVERSES POLÍTIQUES



D'altra banda, Funcas també ha analitzat la presència dels temes polítics a les converses dels ciutadans. Així, conclou que l'educació importa en aquest sentit i com més baix és el nivell educatiu, més gran és el percentatge de persones que prescindeixen de les converses polítiques.

Sis de cada deu persones amb un nivell educatiu més baix es mantenen al marge d'aquestes converses. El patró de desigualtat que evidencia aquest indicador és molt notable. Però, malgrat que els nivells educatius de la població han continuat augmentant durant la darrera dècada, la proporció de persones que eludeixen les converses polítiques no baixa i, segons l'anàlisi de Funcas, les dades corresponents als darrers anys apunten una tendència a l'alça de la població que eludeix aquests temes.