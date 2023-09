L'actor Russell Brand / Arxiu

La Policia Metropolitana de Londres ha obert una investigació per "diversos suposats delictes sexuals" per l'actor Russell Brand arran de les publicacions a mitjans de comunicació.

Es tracta d'acusacions "no recents", segons ha informat la Policia londinenca en un comunicat que fa referència a la investigació conjunta del programa Dispatches de la cadena Channel 4 i de 'The Sunday Times' que ha propiciat que "la Policia Metropolitana hagi rebut diverses denúncies per delictes sexuals a Londres".

"També hem rebut diverses denúncies per delictes sexuals perpetrats a altres llocs del país que també seran investigades", ha explicat el cos policial. La investigació estarà a càrrec de detectius del Comandament Central per a Crim Especialitzat que dirigeix el superintendent Andy Furphy.

"Seguim animant a contactar amb nosaltres qualsevol que cregui que hagi estat víctima d'un delicte sexual i no importa el temps que hagi passat", ha destacat la policia. "Entenem que pot ser un pas difícil de fer i vull garantir-los que tenim un equip d'agents especialitzats per a assessorament i suport", ha afegit el comunicat policial, recollit per la premsa britànica.

Brand ha comparegut aquest dilluns en un canal d'internet en què ha acusat les autoritats d'intentar "saltar-se" el procés judicial per la desmonetització del seu canal a YouTube i ha criticat el tancament de files dels mitjans tradicionals per "recolzar l'Estat" i "silenciar els mitjans de comunicació independents".

"Sembla que el que estem veient és com col·laboren diverses institucions que tenen interessos comuns i els defensen fins i tot si han d'esquivar, obstruir o ignorar absolutament els organismes judicials o reguladors existents anant directament a les mesures punitives", ha afirmat.

La investigació periodística revela acusacions de quatre dones contra Brand per violacions i abusos contra elles. Una era menor en el moment dels fets. Brand han negat els fets i assegura que totes les relacions van ser consentides.