Shakira s'enfronta a una querella de presumpte frau fiscal de 6.6 milions d'euros / @EP

La Fiscalia de Delictes Econòmics s'ha querellat contra Shakira a la segona causa contra l'artista per presumpte frau a Hisenda a través d'un entramat d'empreses en paradisos fiscals, en què reclama un deute de 6.686.502 euros amb la declaració del 2018 del Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l'impost sobre el patrimoni (IP).

La querella s'ha presentat als jutjats d'Esplugues de Llobregat, on la Fiscalia afirma que residia la cantant amb el futbolista Gerard Piqué i on, al juliol, el Jutjat d'Instrucció 2 va obrir aquesta segona causa contra Shakira per presumptes delictes contra Hisenda.

En paral·lel, Shakira espera judici (previst per a partir del 20 de novembre) per presumptament defraudar 14,5 milions d'euros a Hisenda entre el 2012 i el 2014 amb aquests mateixos impostos, per la qual cosa la Fiscalia reclama condemnar-la a vuit anys i dos mesos de presó.