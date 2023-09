David McCallum , actor conegut per al gran públic principalment pel seu paper a la icònica sèrie de televisió ' Navy, investigació criminal (NCIS) ' i per treballs en cintes com ' La gran evasió ' o ' La història més gran mai explicada ', ha mort als 90 anys.

David McCallum @ep

L'intèrpret ha mort per causes naturals al New York Presbyterian Hospital, envoltat de la seva família, només una setmana després de celebrar el seu aniversari. CBS Studios, la productora de NCIS, va emetre un comunicat a través de les xarxes socials confirmant la notícia. "Estem profundament desolats per la mort de David McCallum i tenim el privilegi que CBS hagi estat casa seva durant tants anys", comença l'escrit.

"David era un actor i autor de gran talent, estimat per moltes persones a tot el món. Va portar una vida increïble i el seu llegat viurà per sempre a través de la seva família i de les innombrables hores de cinema i televisió que no desapareixeran mai", afegeix. a continuació la companyia, on l'intèrpret va treballar durant 457 episodis de NCIS entre 2003 i 2023 com el Dr. Donald 'Ducky' Mallard. L'anunciada marató de la sèrie pel seu vintè aniversari inclourà un 'In memoriam' per McCallum.

"Trobarem a faltar la seva calidesa i el seu entranyable sentit de l'humor que il·luminava qualsevol habitació o estudi de so on entrava, així com les brillants històries que sovint compartia sobre una bona vida. Els nostres cors estan amb la seva dona Katherine i tota la seva família, i amb tots aquells que van conèixer i van voler David", sentencia el comunicat.

Nascut el 19 de setembre de 1933 a Glasgow (Escòcia), McCallum va debutar a l'audiovisual l'any 1953 en una minisèrie anomenada The Rose and the Ring , si bé anteriorment havia participat en produccions teatrals i de BBC Radio. Durant una dècada, a poc a poc es va guanyar un forat a la indústria amb papers secundaris en pel·lícules i sèries. El 1961 es va mudar als Estats Units i el 1964 va saltar definitivament a la fama gràcies a la sèrie L'agent de CIPOL (The Man from UNCLE).

Hi va interpretar l'agent secret Illya Kuryakin. En principi el seu rol seria esporàdic, ja que el personatge principal era Napoleon Solo, a qui va donar vida Robert Vaughn. Però la seva aparença enigmàtica i la seva cort de cabells (li van anomenar 'el Beatle ros') el van convertir en una icona que el va portar a acabar sent coprotagonista de L'agent de CIPOL.

Durant aquest temps va aixecar tanta admiració que es va convertir en l'actor que va rebre més cartes de fans a la història de la Metro-Goldwyn Mayer, superant noms com Elvis Presley o Robert Taylor. La sèrie va estar en emissió fins a 1968, constant de 105 episodis. McCallum va rebre dues nominacions als premis Emmy.

Posteriorment, a més de repetir aquest paper en un telefilm i en un episodi de l'equip A, McCallum va continuar treballant amb menys reconeixement en nombrosos projectes fins a arribar a Navy, investigació criminal (NCIS). A la gran pantalla, l'actor va participar en títols mítics com La gran evasió (1963), La història més gran mai explicada (1965) o L'última nit del Titanic (1958). Al marge de la interpretació, també va desenvolupar una carrera al món de la música, especialment a la dècada dels anys 60.