Llevadora ajudant a una dona embarassada / Freepik

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha denunciat la manca de llevadores al sistema de salut català. Aquesta reclamació l'han emmarcat dins del Dia Internacional de l'Anticoncepció, que va tenir lloc el passat dimarts 26 de setembre. Aprofitant aquesta efemèride, han recordat la falta d'infermeres especialistes obstètric-ginecològiques.

Marga Garcia de Vicuña, responsable de les llevadores de Catalunya de SATSE, explica a CatalunyaPress que, actualment, hi ha unes 800 llevadores aproximadament a la regió catalana. "Aquí tenim un sistema molt bo i molt desenvolupat, però en altres comunitats de l'Estat la figura de la llevadora no està tan desenvolupada en els Centres d'Atenció Primaria. Com tenim llevadores als CAPS i als hospitals, cobrir aquestes necessitats amb les treballadores que tenim és insuficient", lamenta.

El sistema actual inclou una quota de llevadores en formació que no ajuden a sufragar la falta de treballadores al sistema sanitari. Aquestes llevadores, un cop finalitzen la seva formació, poden ocupar una plaça, però moltes d'elles decideixen tornen al seu lloc d'origen. "A nosaltres ens arriben aproximadament unes 70 llevadores en formació cada any, però moltes d'elles són d'altres comunitats autònomes. Per tant, les formem aquí però acaben tornant al seu lloc d'origen", lamenta.

Aquestes llevadores en formació només poden anar a hospitals que estiguin acreditats, com ho són els universitaris. Per tant, això provoca que no puguin oferir-ne més a la comunitat catalana, per molt que SATSE està lluitant perquè aquesta quota augmenti. Segons ella, una de les solucions possibles seria acreditar més centres hospitalaris per tal que arribessin més llevadores en formació.

Tot i que la figura de la llevadora s'associa principalment al embaràs de les dones, les seves funcions són molt més àmplies. "La llevadora treballa a nivell hospitalari, però també en els Centres d'Atenció Primaria", afirma Marga, on també s'han d'incloure aquelles que treballen pel sistema privat com les mútues i les que ho fan a domicili. Entre les seves feines, ens trobem amb què les llevadores brinden atenció integral a la dona durant tot el seu cicle reproductiu, el que significa que dona informació sobre la sexualitat, els mètodes anticonceptius, el cicle reproductiu, ajuda durant tot l'embaràs i també en el cas de voler interrumpir-lo, i l'atenció durant la menopausa.

UN PROBLEMA CRONIFICAT

La reclamació de més llevadores a Catalunya està més que justificada, ja que actualment hi ha només 23 professionals per cada 100.000 dones, mentre que la mitja a la Unió Europea té aproximadament 70 llevadores per cada mil naixements, segons les dades de la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).

Per tant, aquesta manca de professionals posa en perill el relleu generacional. El problema de la cronificació no és únic en les llevadores, sinó que es troba present en la majoria de personal sanitari, ja que "no donen a l'abast per cobrir totes les necessitats", segons Marga Garcia.

El fet de tenir poques llevadores provoca que no es pugui "invertir el temps desitjat en detectar a la població més vulnerable, assessorar en matèria d’anticoncepció i prevenció de comportaments de risc, tot evitant embarassos no desitjats o malalties de transmissió sexual". De fet, segons dades aportades pel propi sindicat, el 91% dels avortaments són per embarassos no desitjats, per tant, un millor assessorament a les dones podria ajudar a que aquest percentatge disminueixi.