Xavier Lleonart, secretari general Metges de Catalunya / @EP

Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dijous dues al·legacions al projecte de reial decret del Ministeri de Sanitat pel qual es crea el títol de Metge/essa especialista en Urgències i Emergències. El sindicat majoritari entre el col·lectiu mèdic català considera “positiu” l’establiment de la nova especialitat, ja que suposa una “doble oportunitat”. Per una banda, consolida formalment una dedicació professional específica, amb unes particularitats assistencials i necessitats formatives que li atorguen “entitat pròpia”. Per altra, permet regularitzar la situació del personal facultatiu que treballa a l’àmbit d’urgències sense una especialitat acreditada.

Precisament, perquè el decret sigui “complet” i aprofiti aquestes oportunitats, MC ha demanat en primer lloc que, a efectes d’accés al títol d’especialista en Medicina d’Urgències i Emergències, també es tingui en consideració l’experiència laboral assolida a tots els dispositius extrahospitalaris d’atenció continuada i urgent que existeixen al sistema, i no només les unitats situades als hospitals i als centres mòbils d’assistència sanitària (ambulàncies) com preveu ara el projecte normatiu.

En aquest sentit, el sindicat ha detallat que a l’àmbit de l’atenció primària també hi ha dispositius d’urgències amb capacitat per prestar assistència complexa les 24 hores. L’organització ha assenyalat que els professionals que treballen en aquests centres sovint ho fan de manera exclusiva, per la qual cosa “comparteixen les habilitats en l'abordatge de les patologies urgents o emergents de la població i viuen la mateixa realitat assistencial i formativa que els facultatius d’àmbit hospitalari”. Per aquest motiu, MC ha requerit que per a l’accés extraordinari dels professionals a la nova titulació s’hi afegeixin els àmbits d’actuació laboral vinculats als centres d’atenció primària i que aquests també s’incorporin com a propis de la futura especialitat.

En segon lloc, el sindicat ha remarcat que el futur reial decret hauria de permetre la regularització formativa dels professionals que treballen als serveis d’urgències i emergències però que no disposen d’una especialitat mèdica acreditada. Així, ha suggerit que tots els facultatius en aquesta situació puguin assolir el nou títol d’especialista si superen una prova pràctica i acrediten una experiència assistencial mínima de vuit anys a jornada completa en centres d’urgències hospitalàries o extrahospitalàries en els 12 anys anteriors a l'entrada en vigor del decret.