Michael Gambon interpretant Dumbledore / Arxiu

L'actor irlandès Michael Gambon ha mort aquest dijous als 82 anys . L'intèrpret té una llarga carrera a l'esquena, però possiblement serà recordat per tots com Dumbledore , el director de Hogwarts a Harry Potter.

Michael John Gambon va néixer el 19 d'octubre del 1940, a Dublín (Irlanda), encara que va créixer a Anglaterra. El seu interès en l'actuació va començar a l'adolescència, quan va assistir a classes d'actuació al Drama School de Londres . La seva passió per la interpretació el va portar a unir-se a companyies de teatre regionals a la dècada de 1960, on va perfeccionar les seves habilitats i va adquirir experiència en una varietat de rols teatrals.

El teatre sempre va ser la veritable passió de Michael Gambon. El seu talent per a l'actuació en viu li va valdre un aviat reconeixement i li va obrir les portes dels escenaris més prestigiosos de Londres. Gambon es va destacar en una àmplia gamma de papers, des dels clàssics de Shakespeare fins a obres contemporànies. Un dels seus papers més emblemàtics al teatre va ser el de Sir John Falstaff a "Henry IV" i "Henry V" de Shakespeare, que li va valer elogis de la crítica i el respecte dels seus col·legues actors.



Si bé Gambon es va destacar al teatre, el seu talent no va passar desapercebut al món del cinema i la televisió. El seu debut a la gran pantalla es va produir el 1962 amb "Othello", però va ser a la dècada de 1990 quan la seva carrera cinematogràfica es va enlairar. Va participar en pel·lícules icòniques com "The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover" (1989) o "The Insider" (1999), entre moltes altres. La seva presència a la pantalla sempre va ser impactant, i la seva habilitat per donar vida a personatges complexos el va convertir en un actor d'elecció per a directors de renom.

A la televisió, Gambon també va deixar la seva empremta amb interpretacions memorables en sèries com "The Singing Detective" (1986), "Wives and Daughters" (1999), i un dels seus papers més coneguts, el d'Albus Dumbledore a la franquícia de pel·lícules de “ Harry Potter ”. Encara que va assumir el paper de Dumbledore a partir de la tercera pel·lícula, Harry Potter i el presoner d'Azkaban, la seva actuació va aconseguir capturar la saviesa i la bondat del personatge d'una manera que va ressonar amb els fans de la saga literària.