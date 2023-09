L'exconsellera d'Educació de la Generalitat Clara Ponsatí és detinguda a la plaça Catalunya de Barcelona, el 28 de març de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al jutge Pablo Llarena que Clara Ponsatí, exconsellera i eurodiputada, sigui jutjada per un delicte de desobediència greu.

Els 4 representants del Ministeri Públic en aquesta causa sol·liciten l' obertura de judici oral contra ella per un delicte que, segons el Codi Penal, està castigat amb multa i fins a dos anys d'inhabilitació per exercir un càrrec públic com el que ostenta a Brussel·les .

Clara Ponsatí se'n va anar d'Espanya amb la resta de l'executiu de Carles Puigdemont el 2017 i no va tornar quan va ser cridada a declarar per l'Audiència Nacional ni posteriorment pel Tribunal Suprem, i va romandre primer a Escòcia i posteriorment a Brussel·les després d'aconseguir un escó al Parlament Europeu per Junts el 2020.

Durant la tramitació de la causa, va ser processada per rebel·lió, encara que la qualificació va anar variant amb els anys: la sentència del procés va apuntar a una possible acusació per sedició i la derogació d'aquest delicte va derivar que quedés acusada de desobediència greu.