L'agenda oficial de Felip VI ha portat aquest dijous el monarca a la localitat gallega de la Toja, situada a tan sols uns 15 quilòmetres de Sanxenxo , on el Rei emèrit, el seu pare, es troba des de dilluns procedent d'Abu Dhabi per participar a les regates, però tots dos no s'han reunit.

El Rei emèrit Joan Carles I (c) en arribar al port esportiu, el 28 de setembre de 2023, a Sanxenxo, Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press

Don Joan Carles havia generat certes expectatives que pogués tenir lloc una trobada entre pare i fill, atesa la seva proximitat a tan sols uns minuts amb cotxe, en assenyalar aquest migdia que "segurament" es veuria amb el Rei després de ser preguntat pels periodistes que han estat seguint tots els moviments.

Tot i que el retrobament finalment no s'ha produït, Don Felipe i l'emèrit sí que tindran ocasió de veure's en un mes, ja que està prevista una reunió familiar al Palau del Pardo el 31 d'octubre per celebrar la jura de la Constitució per part de la Princesa Leonor.

Segons ha informat la setmana passada Zarzuela, Joan Carles no ha estat convidat als actes institucionals que tindran lloc al Congrés , on la Princesa d'Astúries jurarà la Carta Magna davant les Corts, i al Palau Reial, on rebrà el Collar de la Ordre de Carles III i tindrà lloc un esmorzar amb la presència de les principals autoritats de l'Estat.

Després d'això, tindrà lloc a El Pardo una celebració familiar i privada a la qual han estat convidades tant la família del Rei, cosa que inclou Don Juan Carlos, Doña Sofía i les infantes Elena i Cristina i previsiblement els seus fills, i com la de la Reina Letizia.

VISITA DE LA INFANTA MARGARITA



Tot i que no s'ha pogut veure amb el seu fill, el Rei emèrit sí que ha rebut aquest dijous una visita molt especial, la de la seva germana, la infanta Margarita , juntament amb els fills d'aquesta, Alfonso i María Zurita , aquesta darrera acompanyada alhora del seu fill Carlos.

Joan Carles ha sortit a navegar per la ria de Pontevedra amb els seus familiars. Posteriorment, en arribar al Reial Club Nàutic de Sanxenxo, on ha dinat amb la seva germana i els nebots, l'emèrit ha reconegut estar "molt content" per la seva visita.

El que va ser monarca durant gairebé quatre dècades romandrà encara alguns dies més a Sanxenxo, ja que té previst participar aquest cap de setmana a la vuitena regata Rei Joan Carles I que reunirà més de 160 vaixells.

FELIP VI AL FÒRUM LA TOJA



Per part seva, Don Felipe s'ha desplaçat a terres gallegues per participar com en ocasions anteriors en la inauguració del V Fòrum La Toja , i després ha tornat a Madrid, d'acord amb el previst a la seva agenda oficial, segons han confirmat fonts de Zarzuela .

En la seva intervenció, ha repassat alguns dels reptes que es debatran aquest cap de setmana al fòrum, com la globalització, la Intel·ligència Artificial, la nova geopolítica mundial i el paper d'Espanya al món.

Tot això, ha defensat, s'ha d'afrontar des de l'optimisme, i no des del pessimisme "en què molts insisteixen". "Un món on els problemes semblen insolubles i els riscos sobredimensionats i vençuts cap al costat del fracàs. Però no és el que ens mostra la Història", ha recordat.

Pel que fa a això, Felip VI ha advocat per recuperar l'optimisme i la confiança, aprenent del passat, per enfrontar el futur. "Recuperar i potenciar l'optimisme i la confiança en les nostres forces i en nosaltres mateixos és un primer pas necessari per avançar cap a societats més lliures, més integrades i més pròsperes", ha dit.

TRES TROBADES DES D'AGOST DEL 2020



Felip VI i el Rei emèrit s'han vist tres vegades des que aquest últim es va traslladar a Unió dels Emirats Àrabs (EAU) l'agost del 2020, on ha establert la seva residència. No obstant, encara que Don Juan Carlos es troba realitzant la que és la seva quarta visita a Espanya, només a la primera, l'efectuada el maig de 2022, hi va haver una trobada pròpiament dit al Palau de la Zarzuela.

En aquella ocasió, més d'un any i mig després de la seva marxa al país del Golf, l'emèrit va visitar la que va ser la seva residència durant dècades durant onze hores. Aleshores, pare i fill van mantenir "un ampli temps de conversa" que no es va voler quantificar en què van abordar "qüestions familiars així com sobre diferents esdeveniments i les seves conseqüències a la societat espanyola" des que l'emèrit es va traslladar al país del Golf, a plena polèmica encara per les investigacions judicials al voltant de la persona de l'antic monarca.

Tots dos han tingut ocasió de veure's dues vegades més en aquest temps. Així, tots dos van assistir fa un any a Londres al funeral d'Isabel II, on el protocol britànic va asseure els emèrits amb Felip VI i la Reina Letizia a l'Abadia de Westminster.

L'última vegada que van coincidir va ser al gener, quan tots dos van assistir a Atenes al funeral de Constantí de Grècia, germà de la Reina Sofia. Aleshores, la televisió pública grega va difondre unes imatges en què el Rei donava una afectuosa salutació al seu pare i tots dos intercanviaven unes paraules.