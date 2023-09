L'advocada de Rosa Peral , la condemnada per matar l'agent de la Guàrdia Urbana Pedro R. amb l'urbà Albert López el 2017, Olga Arderiu , ha assegurat que es parla de l'acusada pel "morbo" i que es va jutjar el pecat, la 'femme fatale', i les seves relacions sexuals de manera innecessària durant el judici.

L'advocada de Rosa Peral, Olga Arderiu - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Ho ha dit durant la conferència 'El crim de la Guàrdia Urbana', presentada per la presidenta de la Secció de Dret Penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Clara Martínez, amb l'advocat de Pedro R., Juan Carlos Zayas, i el advocat d'Albert López, José Luis Bravo.

"Crec que la societat el que es pensa és que tenen la possibilitat només de ser víctimes. No pensen que un dia per raons X poden ser acusats, o els seus familiars o amics, i llavors demanaran que se'ls respectin els seus drets", ha dit. afegit Arderiu.

Ha explicat que, sense haver començat el judici, l'opinió mediàtica deia que era culpable: "De quina manera podem preservar la innocència d'aquestes persones?"

També ha detallat que durant el judici es va comentar que Peral havia donat una medicació a Pedro per dormir-li cap a les 22 hores, i que, cap a les 3, Albert i Rosa ho van matar: "Tot això era absolutament fluix i no n'hi havia prou. Tantes hores adormit amb el risc que es pogués despertar? A mi em sembla força il·lògic”.

Ha criticat que, segons ell, aquest judici es va començar al revés i van treballar per "buscar la culpabilitat" dels acusats, i ha manifestat que a l'habitació on presumptament havia mort Pedro R. van trobar gotes de sang, però no s'ha pogut saber si el van colpejar amb un objecte contundent al cap o si l'havien apunyalat.

"Tot són hipòtesis al final. Fins a quin punt al final podem condemnar tants anys de presó amb hipòtesis sense saber realment què va passar?" , ha preguntat Arderiu, i ha explicat que Peral, avui dia, segueix mantenint la seva innocència.

"FALTAR SENTIT CRÍTIC"



Per part seva, l'advocat d'Albert López --l'altre acusat--, José Luis Bravo, ha manifestat literalment que les sentències no contenen mai una veritat absoluta, només s'acosten a la veritat: "Crec que el jurat va passar de puntetes per la veritat i no la va veure" .

"Jo crec que va faltar sentit crític moltes vegades, perquè la sentència dictada és veritat que conté elements acreditats, però conté molt farcit de fets que no estan degudament acreditats, però que contenen lògica", ha afegit.

NO ÉS "UNA OBRA DE TEATRE"



Abans del judici, ha explicat que es va dirigir al jurat i els va advertir que el cas no era "una obra de teatre ni una pel·lícula", i els va demanar que s'oblidessin de tot el que havien sentit sobre el cas, perquè el judici es va celebrar tres anys després dels fets i, segons ell, ja hi havia una opinió generalitzada.

"¿És suficient el sentit comú per jutjar una persona o un delicte? Jo crec que és una cosa molt complicada. Es tracta de diferenciar què és un indici d'una sospita i d'una especulació", ha explicat Bravo.

DUES VERSIONS "CONTRADICTÒRIES"



La defensa de Pedro R., Juan Carlos Zayas, ha dit que creu que les dues versions, "que a més eren contradictòries, no van poder convèncer el jurat que aquests indicis podien ser interpretats d´una manera diferent de com l´havien interpretat".

Ha explicat que als judicis amb jurat la fase d'instrucció s'allarga, igual que els judicis, perquè els advocats i els fiscals han de fer "més reflexions i explicacions" perquè els nou ciutadans que formen el jurat entenguin el procediment.

Zayas ha manifestat que, durant els judicis, el tribunal no té l'interrogatori que s'ha fet durant la fase d'instrucció als testimonis o als acusats, i ha expressat que si els tinguessin "seria més fàcil".

"¿És tan útil per a la preservabilitat del jurat que no s'enviïn les actuacions a l'oficina del jurat? Almenys, els magistrats presidents haurien de tenir les actuacions. Així, potser, també guanyaríem temps".

Ha detallat que la llei diu que si al final d'un judici el magistrat president del tribunal veu que no hi ha prova de càrrec suficient, el jurat pot dissoldre: " Si el magistrat no va dissoldre el jurat en aquest judici, va entendre que hi havia prova de càrrec per condemnar”.

ASSASSINAT



L'Audiència de Barcelona va condemnar el 2020 Rosa Peral a 25 anys de presó i l'altre agent de la Guàrdia Urbana, Albert López, a 20 per l'assassinat.

La sentència recull, tal com va considerar provat el jurat, que Peral i López consideraven que Pedro R. "per diverses raons, obstaculitzava la seva relació" i per això el van matar i van cremar el cadàver dins del cotxe de Pedro R. la nit després del crim en una pista forestal a tocar del pantà de Foix.