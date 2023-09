Mario Tascón / @EP

El periodista, escriptor i consultor de mitjans de comunicació, Mario Tascón ha mort a Buenos Aires als 60 anys, segons ha confirmat la consultora Prodigioso Volcán, de la qual va ser soci fundador.

Tascón va morir a conseqüència d'un accident cardiovascular aquest dijous 28 de setembre a Buenos Aires, ciutat on havia viatjat per participar en una sèrie de trobades amb periodistes, segons ha informat la Fundació Gabo que ha lamentat a la seva pàgina web la mort del periodista que el dia de la seva mort havia participat en una xerrada sobre oportunitats i desafiaments de la intel·ligència artificial organitzada per l?entitat.

Ángel Mario Tascón Ruiz va néixer el 16 de desembre de 1962 a Ponferrada, Espanya. Va començar la seva formació acadèmica estudiant Magisteri a la Universitat de León i després va continuar amb estudis de Psicologia a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

La seva carrera professional va començar l'octubre del 1984 quan va ser un dels fundadors del setmanari Bierzo 7, que va dirigir fins al tancament el 2016. Va ser director de la secció d'infografia del diari El Mundo entre 1989 i 1994, un rol pel qual va rebre importants reconeixements, però la seva carrera va fer un gir significatiu a finals dels noranta quan va impulsar la versió digital d'El Mundo.

Així mateix, va ser director de l'àrea de continguts digitals del Grup Prisa , on va ser responsable de supervisar les pàgines web de diversos mitjans com El País, Cinco Días, As, Cadena SER, entre d'altres.

També va exercir un destacat paper en la promoció de l'idioma espanyol i la comunicació efectiva com a president de la Fundació de l'Espanyol Urgent (Fundéu) . El 2010 va ser un dels socis fundadors de Prodigioso Volcán, la consultora que es dedica a assessorar mitjans i empreses en qüestions relacionades amb la comunicació digital i noves tecnologies.