Bombers / @EP

Aquest dijous es va celebrar una nova reunió del Consell de Bombers Voluntaris, l’òrgan col·legiat d’assessorament i consulta adscrit a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), durant la qual es van assolir consensos i avenços importants en les demandes del col·lectiu.

A la reunió, que va ser presidida pel director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat, Joan Delort, junt amb l’inspector cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, van assistir representants de la Direcció General, comandaments del cos i els caps de parc de bombers voluntaris de cadascuna de les Regions d’Emergències escollits pel col·lectiu per a formar part del Consell de Bombers Voluntaris.

Una de les millores assolides és l’eliminació del límit de la compensació per incapacitat temporal, el qual estava previst, d’acord amb l’Ordre 210/2020, de 4 de desembre, amb quantitats diàries per dia de baixa fins a un màxim de 365 dies naturals. Amb aquesta modificació, la Direcció General garanteix als bombers i bomberes voluntaris la cobertura sense un límit temporal. La modificació de l’actual Ordre es tramitarà amb caràcter immediat.

D’altra banda, també es va informar del resultat de les consultes preliminars de mercat relatives a:

Assegurança que garanteixi al bomber i bombera voluntari amb una compensació mensual complementària en cas d’incapacitat permanent .

. Dotar els bombers i bomberes voluntaris d’una mútua sanitària que els garantirà la cobertura mèdica completa amb totes les especialitats d’assistència.

Actualment, l’assistència sanitària que reben els membres del cos de bombers voluntaris en cas d’accident està contractada amb la mateixa mútua d’accidents dels bombers funcionaris, sobre la base d’una autorització excepcional que va atorgar el Ministerio de Trabajo y Economía Social a la Generalitat de Catalunya l’any 2020, amb limitacions sobre les cobertures. Els tractaments que no hi estan coberts són assumits directament per la Direcció General. Amb la nova proposta, el col·lectiu disposarà d’una entitat mutual, adequada a cada zona, amb garantiade cobertura mèdica sense limitacions.

Dotar els bombers i bomberes voluntaris d’un Pla d’Estalvi.

Aquestes actuacions es duran a terme amb la preparació del plec de requeriments i prescripcions tècniques de les licitacions que es publicaran aquesta tardor. La previsió és que s’adjudiquin la primavera de 2024.

Durant la reunió també es va parlar d’altres temes d’interès per al col·lectiu com són la millora del procés d’incorporació al cos, les bases de les convocatòries, l’habilitació progressiva en funció de les acreditacions obtingudes, així com de l’acompanyament de la nova promoció de bombers i bomberes que inicia el curs bàsic el mes de gener de 2024.