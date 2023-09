Gos / @EP

Exhibir animals a aparadors, comprar-los a botigues físiques oa través d'Internet, els circs amb animals, les baralles de gossos o eutanàsiar un animal tret que sigui per extrema necessitat i sota supervisió veterinària estarà prohibit a Espanya a partir d'aquest divendres, 29 de setembre, amb lentrada en vigor de la Llei de Protecció dels Drets i Benestar Animal.

Tot i això, alguns aspectes de la norma han estat ajornats ja que necessiten un reglament per a la seva aplicació que ja està preparat, segons han indicat fonts del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, però que no pot ser elevat al Consell de Ministres per a la seva aplicació aprovació atesa la interinitat del Govern.

La norma, la tramitació de la qual no va estar exempta de polèmica per les desavinences dins de les parts del Govern de coalició en relació amb el tractament que donaria la norma als gossos de caça, rehales i de treball, com els gossos de la Policia, finalment va deixar fora a aquest tipus d'animals, així com als de falconeria ia alguns cetacis que viuen a zoos i dofinaris.

Entre les curiositats de les excepcions figuren la cabra de la Legió, que podrà continuar desfilant el 12 d'octubre a la desfilada del Dia de la Hispanitat, o la mula i el bou als 'Betlems vivents, en els quals també podran intervenir, al ser aquests animals de treball, que queden fora de la norma, excepte si quan deixin de ser productius, el seu amo decideix donar-los d'alta com a animal de companyia al Registre d'animals que preveu la nova llei en què serà obligatori inscriure les mascotes .

La norma va ser aprovada amb 174 vots a favor de PSOE, UP, ERC, EH-Bildu i CUP ; l'abstenció de BNG, Teruel Existe i Compromís i 172 vots en contra del PP, Vox, Cs --que inicialment havia anunciat la seva abstenció--, PNB, PdeCat, Junts per Cat, Més País-Verds Equo, UPN, Fòrum Astúries i PRC.

Una altra de les qüestions que van ser finalment excloses de la llei i que, per tant seguiran com estaven, és el règim dels gossos perillosos que deixarien de ser classificats per races de potencial perill per passar a ser avaluades pel propi caràcter de cada can.

OBLIGACIONS I PROHIBICIONS



Serà obligatòria l'assistència veterinària per garantir el benestar de l'animal i la prevenció i el control de malalties mitjançant higiene i vacunació. Una altra novetat és crear un nou sistema de registres d'animals i criadors.

Tots els vertebrats hauran de viure en condicions "dignes" que en garanteixin el benestar, els drets i el desenvolupament saludable i, en concret els que viuen en gàbies, aquaris o terraris hauran de disposar d'un espai adequat. Això no obstant, la llei estableix que les condicions per a cada espècie es desenvoluparan reglamentàriament.

A l'hora d' educar o manejar l'animal , no es podran fer servir mètodes que provoquin patiment, ansietat o por i queda prohibit deixar-los dins de vehicles tancats, exposats a condicions tèrmiques o de qualsevol altra índole que puguin posar la seva vida en perill i cada animal haurà de passar un reconeixement veterinari periòdic que haurà de quedar enregistrat.

A més, en cas de pèrdua o robatori s'haurà de comunicar a les autoritats en un màxim de 48 hores, ja que tampoc no es deixarà cap animal sense vigilància durant un màxim de tres dies, cosa que en el cas dels gossos no podrà superar les 24 hores. hores consecutives.

La nova norma responsabilitza el titular dels danys, perjudicis o molèsties que aquests puguin provocar persones, altres animals o coses, espais públics o al medi natural i estableix un règim de sancions.

Des d'aquest mateix divendres queda prohibit qualsevol tipus d'abandó i maltractament, agressió o negligència que provoqui als animals patiment, dany físic o psicològic o la seva mort; deixar animals solts especialment a Parcs Nacionals, canyades on pasturen ramats o animals o altres espais naturals protegits on puguin causar danys.

De la mateixa manera, queda prohibit emprar animals en espectacles públics, en activitats artístiques turístiques o publicitàries, que els causin angoixa, dolor o patiment, encara que queden fora els espectacles taurins. S'eliminen "en tot cas" les atraccions mecàniques o carrusels de fira i l'ús d'animals silvestres als circs.

Tampoc no es podrà alimentar els animals amb vísceres, cadàvers i altres despulles d'animals que no hagin superat controls sanitaris, ni es podrà fer servir els animals com a reclam, recompensa, premi, rifa, promoció publicitària.

Es prohibeixen les baralles de gossos o el seu ensinistrament o la instigació a aquests per agredir altres animals o persones i queda prohibit expressament el sacrifici danimals en qualsevol circumstància, per exemple, vellesa, malaltia, no trobar un adoptant o per qüestions econòmiques, excepte sota eutanàsia justificada i controlada per veterinari només en cas d'evitar a l'animal el seu patiment per causes no recuperables que comprometin la seva qualitat de vida. Tampoc no se'ls podrà practicar cap tipus de mutilació o modificació corporal permanent.

Igualment, cap animal vertebrat podrà estar lligat o deambulant sense supervisió ni es podrà mantenir de forma habitual gossos i gats a terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis i similars o vehicles, ni portar animals lligats a vehicles de motor en marxa .

La selecció genètica que comporti alteracions greus en la salut de l'animal també s'elimina, igual que la cria comercial de qualsevol mena d'animal per criadors que no estiguin inscrits al Registre de Criadors d'Animals de Companyia, que també és de nova creació, així com tampoc es podrà vendre gossos, gats i fures a botigues ni exhibir-los a aparadors i queda prohibida la venda a Internet de qualsevol tipus d'animal.

ACCÉS LLIURE A ESTABLIMENTS I TRANSPORT

Un cop entri en vigor la norma, es podrà accedir amb animals de companyia als mitjans de transport, establiments i espais públics, en establiments públics i privats, els allotjaments hotelers, restaurants i bars. De la mateixa manera, accediran a edificis i dependències públiques i als albergs, refugis, centres assistencials destinats a latenció de persones en risc dexclusió social, persones sense llar o víctimes de violència de gènere.

Una altra de les novetats d'aquesta llei és el fet que per poder tenir un gos s'haurà de fer un curs de formació, la validesa del qual és indefinida i durant tota la vida de l'animal el titular haurà de tenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.

D'altra banda, es crearan un Llistat d'espècies silvestres que es poden tenir com a animals de companyia; un Consell Estatal de Protecció Animal, un nou òrgan consultiu del Ministeri en què participaran les comunitats autònomes, la FEMP i organitzacions sectorials al qual assessorarà un --també nou-- Comitè Científic i Tècnic.

En aquesta línia, es crea l'Estadística de Protecció Animal i s'haurà d'elaborar un Pla Estatal de Protecció Animal i plans territorials, que hauran d'incloure mesures orientades a eliminar el maltractament animal i reduir l'abandó.

Per part seva, els Ajuntaments quedaran obligats a recollir durant 24 hores animals extraviats i abandonats i allotjar-los en un centre de protecció animal, propi o bé a través d'acords amb entitats privades. Els centres públics de protecció animal estaran obligats a esterilitzar els gossos, gats i fures que arribin a aquests centres.