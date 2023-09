El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha denunciat que l'Ajuntament de Barcelona col·loqui rajoles "ofensives" que "ataquen" aquest cos policial al vorejat davant la Prefectura Superior de Via Laietana amb les paraules en català 'veritat', 'justícia ', 'memòria' i 'reparació'.

En el comunicat, el SUP ha criticat l'"abandonament institucional" de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya i exigeixen al nou alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni , ia la Delegació de Govern que facin totes les gestions necessàries per a la "retirada immediata d'aquest tipus de simbologia que ataca i menysprea la imatge, la dignitat i la professionalitat d'aquest cos policial".

El sindicat ha assenyalat que aquest divendres al matí operaris municipals estan procedint a la instal·lació d'aquestes rajoles a terra "a escassos dos metres de la porta principal de la Prefectura Superior de Catalunya, a Via Laietana 43 de Barcelona".

La seu de la Policia va ser lloc habitual de les protestes de grups independentistes, amb durs enfrontaments amb els agents de les Forces de Seguretat durant els moments de més tensió pel referèndum i la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar el 2019 els líders del 1 -O, posteriorment indultats pel Govern de Pedro Sánchez.

El SUP recorda aquests "atacs patits de part de l'independentisme català" davant de la Prefectura de la Policia, un edifici que els partits nacionalistes volen convertir en lloc de memòria per a les víctimes del franquisme i que deixi de ser seu policial, cosa que va rebutjar a la legislatura passada el Ministeri de l'Interior que dirigeix Fernando Grande-Marlaska.

POLICIES "HOSTAIGATS" A CATALUNYA



"La situació dels membres de la Policia Nacional a Catalunya resulta 'complexa' d'un temps ençà, fustigats i assetjats, a més de tenir més de 45 policies imputats" , apunta el SUP en referència a l'actuació del dispositiu del 1 -O.

El sindicat afegeix que després els policies han vist que els condemnats van ser indultats i que “ara es pretén demanar una amnistia per als que van promoure la independència il·legal”.

"Mentrestant, l'Ajuntament aprofita unes obres municipals per justament davant de la Prefectura Superior posar al paviment consignes i lemes per insultar i menysprear l'excel·lent tasca que realitzem els policies nacionals diàriament en benefici de la ciutadania", lamenta el SUP.