Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial

El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Santander ha arxivat provisionalment la denúncia interposada contra un guàrdia civil de Cantàbria per un presumpte delicte d'extorsió, ja que hauria fet servir la placa per no pagar en un prostíbul de la regió, arxiu que ha estat recorregut pels denunciants.

Mentrestant, la magistrada de l'òrgan judicial número 5 va acordar incoar diligències indeterminades i traslladar la Fiscalia perquè informés sobre l'admissió a tràmit d'una altra denúncia relacionada amb els fets anteriors, dirigida contra el coronel cap de la Benemèrita a la comunitat autònoma investigar-los.

Fruit d'aquestes actuacions, i segons dictamen del ministeri públic , la jutgessa ha sol·licitat a la Comandància que informi, en el termini de deu dies, sobre aquesta denúncia i la presumpta omissió del deure de perseguir delictes , i que remeti còpia dels expedients iniciats amb motiu daquests fets.

Així consta en una providència i diverses interlocutòries, així com en les denúncies al voltant d'aquests fets, dels quals també han informat a aquesta agència fonts jurídiques i dels denunciants, la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil.

Les resolucions judicials han estat dictades pels dos magistrats des de començament de mes, i les denúncies es van interposar a mitjans del mes de juliol passat.

Una era contra l'agent, que pertanyeria a l'Agrupació de Trànsit, i que presumiblement s'hauria identificat com a tal perquè li tornessin 50 euros pagats en un club de contactes de la comunitat autònoma --el New Borgia de Heras, al Mitjà Cudeyo-- "perquè no estava conforme amb els serveis prestats" per la dona que el va atendre, a la tardor de l'any passat.

La denúncia per aquests fets va recaure, segons el torn de repartiment, al Jutjat número 1, que dirigeix Jaime Parra, que va concloure en una interlocutòria que "de l'actuat no resulta degudament justificada la perpetració del delicte que ha donat motiu a la formació de la causa" , per això el sobreseïment provisional d'aquesta, encara que ha estat recorregut per l'agrupació professional --el recurs ha estat admès a tràmit--.

I la segona denúncia, que va recaure al Jutjat d'Instrucció 5, es va interposar contra el coronel cap de la Guàrdia Civil a Cantàbria, Antonio Orantos, per presumpta omissió del deure de perseguir delictes --investigar l'efectiu que va reclamar el pagament efectuat al bordell--.

Aquesta s'estenia també a la delegada del Govern a Cantàbria, Ainoa Quiñones, i al tinent general Félix Jesús Blázquez González, nomenat al maig per al Comandament d'Operacions de la Direcció General de la Guàrdia Civil de Madrid, del qual depèn la Comandància de la regió.

La magistrada titular d'aquest Jutjat, Mercedes Compostizo, va acordar incoar diligències indeterminades i traslladar la Fiscalia perquè informés sobre l'admissió a tràmit de la denúncia i, en aquest cas, sobre el jutjat competent, el procediment a seguir i les diligències a practicar.

En el marc d'aquestes actuacions, ha requerit a la Comandància de la Guàrdia Civil de Cantàbria que informi sobre aquesta denúncia i enviï còpia d'expedients relacionats amb aquests fets.

I encara que amb motiu de totes aquestes actuacions figura una interlocutòria del Jutjat número 1 -encarregat del presumpte delicte d'extorsió- arxivant de forma provisional la denúncia per la suposada omissió del deure d'investigar --que va correspondre a la jutgessa del 5--, fonts judicials han explicat a aquesta agència que es tractaria d'un error derivat de problemes amb el registre, al qual estarien entrant causes de forma duplicada, de manera que arribarien a dos òrgans judicials diferents.