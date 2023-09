EuropaPress 4776599 alcala henares alcala henares primera parada autobus informatiu ingrés

Els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) han superat per primera vegada els 2 milions i han arribat a 690.214 llars, 159.786 menys de les previstes inicialment pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat i Migracions, que dirigeix José Luis Escrivá, que estimava que arribés a 850.000. Així es desprèn de l?estadística publicada per l?Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb dades fins a finals de setembre.

En concret, la prestació, que abona la Seguretat Social, ha arribat a 2.013.439 de persones de les quals un 43% són menors (873.583) i, si es té en compte el nombre de llars, al 68% hi ha almenys un menor (469.091).

Segons aquestes dades, a dues de cada tres llars la titular de la prestació és una dona i, si es té en compte el total de beneficiaris, el 54% són dones (1.087.956).

Pel que fa al nombre de prestacions amb el Complement d'Ajuda per a la Infància (CAPI), ja han arribat a les 417.523. El CAPI, que va entrar en vigor el gener del 2022, és una ajuda de 115 euros per llar al mes en el cas de nens de 0 a 3 anys; de 80,5 euros al mes per cada nen entre 3 i 6 anys i de 57,5 euros al mes per cada menor entre 6 i 18 anys.