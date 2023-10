En el mateix context, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, elogia l'eficiència en l'ús de l'aigua al sector de la floricultura i la producció de plantes ornamentals. EP

Més de 20 organitzacions han expressat la seva preocupació per l'aparent manca de compromís del Govern davant de la sequera a Catalunya. Durant la segona edició de la Cumbre Social per la Sequera, que va tenir lloc a Amposta (Tarragona), aquestes entitats han criticat la suposada manca de voluntat del Govern regional per abordar de manera efectiva el problema de la sequera, assenyalant els interessos de la gran agroindústria, la ramaderia intensiva i el sector turístic com a factors subjacents en aquesta manca dacció.

En el transcurs d'aquest esdeveniment, s'ha llançat la campanya 'D'on no n'hi ha, no en raja', que busca denunciar el que aquestes organitzacions consideren un esgotament irresponsable dels recursos hídrics a regions on les pràctiques comercials estan esgotant reserves d'aigua i comprometent el futur.

ELOGIS D'ARAGONÈS

D´altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha elogiat l´eficiència en l´ús de l´aigua per part del sector de la floricultura i la producció de plantes ornamentals. Durant la celebració del 40è aniversari del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, que va tenir lloc a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Aragonès ha destacat la capacitat del sector per adaptar-se a la situació actual de sequera i ha subratllat el compromís amb mesures destinades a reduir el consum daigua. A més, ha reiterat el suport del Govern a la participació activa del sector a la Taula Nacional de l'Aigua.