Aquest comportament, conegut com a "compensació", podria tenir un impacte significatiu en la capacitat de les persones per perdre pes de manera efectiva i ressalta la importància de mantenir l'activitat física diària a més de l'exercici planificat. EP

Després d'una cursa o un entrenament extenuant, creus que mereixes un descans més prolongat al sofà o un viatge amb ascensor en lloc de pujar les escales?; Eviteu treure el gos o preferiu que us portin la compra a casa? Potser coneixes aquests sentiments, són les ganes de no fer res, és el 'premi' a una activitat intensa.

Una àmplia gamma d'estudis mostren que a mesura que les persones augmenten la seva quantitat d'exercici estructurat, com ara anar al gimnàs o córrer a la pista, tendeixen a gandulejar més quan es tracta de realitzar activitats quotidianes que no es consideren exercici o activitat esportiva però que tenen un component dactivitat física.

Això és precisament el que mostra un metaestudi de la Universitat de Copenhaguen (Dinamarca) que confirma que com més hores d'exercici es practica, més es tendeix a reduir les activitats físiques diàries que no són exercici, com ara anar al treball amb bicicleta en lloc de conduir, o pujar escales en lloc de pujar a un ascensor.

Segons els autors de l'estudi, aquesta és una consideració important per a qualsevol que busqui perdre pes. "En el 67% dels estudis, podem veure que les persones redueixen l'activitat física a la seva vida diària com a compensació per més entrenament. Això inclou caminar menys, anar menys amb bicicleta i agafar l'ascensor en lloc de les escales", afirma Julie Marvel Mansfeldt, estudiant de postgrau al Departament de Nutrició, Exercici i Esports (NEXS) de la Universitat de Copenhaguen.

L'estudi, que es publica a la revista Current Nutrition Reports, és una revisió sistemàtica de 24 estudis de recerca, tots descriuen els nivells d'activitat física diària de les persones abans i durant les intervencions amb diversos programes d'exercici estructurats.

El nivell d'activitat física regular sembla tenir un paper important en si una persona perd pes amb èxit o no. "Perdre pes consisteix a canviar l'equilibri entre la quantitat d'energia que consumeixes i la quantitat que gastes. Pots canviar la dieta per menjar menys o augmentar el nivell d'activitat física", assenyala Julie Marvel Mansfeldt.

En teoria, un dèficit denergia resultant de fer més exercici hauria de resultar en una pèrdua de pes. Però a la pràctica, veiem que les dues coses poques vegades estan relacionades i que la pèrdua de pes a causa de l'exercici és sovint menor del que s'esperava. Això indica que hi ha hagut algun tipus de mecanisme compensatori.

"Sorprenentment i contràriament al que molta gent pensa, normalment no augmentem la quantitat d'aliments que ingerim en començar l'entrenament físic, cosa que suggereix que hem d'estar disminuint l'activitat física sense exercici, que es refereix a totes les activitats físiques que realitzem a la vida diària a banda de l'exercici estructurat", explica l'autora principal de l'estudi.

Un dels estudis conclou que aquesta disminució va fer que els subjectes perdessin un 22% menys de pes del que s'esperava al seu programa d'entrenament físic.

CREIEM QUE HO MEREIXEM



Segons l'estudiant de postgrau Julie Marvel Mansfeldt, la nostra tendència a ser menys actius físicament fora del temps d'exercici probablement és una barreja de mecanismes fisiològics i psicològics dins nostre.

"La compensació pot venir simplement de sentir-nos més cansats després d'una sessió d'entrenament al gimnàs. Però probablement també hi ha un factor psicològic en joc, que és una mena de sistema de recompensa que s'activa i ens fa pensar que mereixem tombar-nos al sofà, i evitar les llargues passejades amb el gos o anar al supermercat amb cotxe en lloc d'anar amb bicicleta", explica.

A més, i per altra banda, aquesta compensació també té a veure amb l'alimentació. Com més exercici probablement se sent més gana i, al final, es menja més; encara que, la veritat és que les investigacions en aquesta àrea en realitat mostren que aquest tipus de compensació no és tan comú. "Actualment, els programes de pèrdua de pes que impliquen exercici sempre afirmen que els participants han de tenir cura de no menjar més", afirma la investigadora, que incideix que en aquests programes es recomana també mantenir l'activitat quotidiana, i no vaguejar després de la pràctica esportiva.

Els estudis també van demostrar que la reducció compensatòria de les activitats físiques sense exercici és una resposta comuna tant entre hòmens com entre dones, i tant entre persones amb un pes corporal dins del rang saludable com entre aquelles amb sobrepès. Així mateix, va mostrar que les persones que tenien un 'efecte positiu' (aquells que gaudien fent exercici i mostraven estats d'ànim positius com alegria, interès i estat d'alerta) també menjaven menys i, per tant, van aconseguir una pèrdua més gran de pes que aquells que tenien un efecte negatiu (aquells que pensaven que l'exercici era difícil i no gaire divertit).