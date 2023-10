Cobo, que va ser elevat a la posició de cardenal en un consistori a Roma, va destacar la importància de treballar amb altres cardenals i va expressar la seva gratitud pel sentit de fraternitat a l'Església. EP

El nou cardenal i arquebisbe de Madrid, José Cobo, ha assenyalat que "cada cosa al seu temps", sobre el fet de ser 'papable', és a dir, de poder ser elegit Papa en un futur conclave, i ha assegurat que ara, com a cardenal, s'ha de centrar en la responsabilitat de “tirar endavant” les tasques que els encomana Francisco.

Així s'ha pronunciat Cobo aquest dissabte 30 de setembre des de Roma, després de ser creat cardenal pel Papa Francesc en un consistori ordinari públic en què han rebut la birreta un total de 21 purpurats, i en què han participat gairebé dos centenars de cardenals i un nombre semblant de bisbes.

"Bé deixa'm que pensi que sóc cardenal i després...Sí, jo crec que més aviat el que tenim és la responsabilitat de les tasques que el Papa ens encomana ara, tirar endavant aquestes tasques i no fer-ho sol sinó fer-ho amb altres i després ja cada cosa alhora”, ha assenyalat Cobo, en declaracions als mitjans, després del consistori, preguntat pel fet de ser 'papable'.

De la cerimònia, Cobo ha destacat que "bonic" és "rebre l'abraçada de tots" els cardenals, que "cadascú et diu una paraula" i sentir com comença a néixer "una fraternitat".

"Quan les abraces i reps l'abraçada de tots en molts idiomes tots sostenint-nos, dient res per tu, fa la impressió de sentir-se harmònicament dins de l'Església ia més el més bonic és que ho fem en forma d'abraçada, i venim d'una pandèmia que sabem el que és no abraçar-se, ara es valora més abraçar i ser abraçats, a gent molt diferent però com dèiem, 'gràcies germà que estem a la mateixa barca'", ha destacat.

DONAR LA VIDA I ARRIMAR L'ESPATLLA



El cardenal arquebisbe de Madrid ha comentat que alguns l'han confós amb un acòlit per la seva joventut i, sobre el color porpra, ha apuntat que no és “una vestimenta per donar el cant” sinó que evoca “el sacrifici”, el “donar la vida i picar l'espatlla".

"Al Vaticà que es veuen aquests palaus, emmarca molt també certa grandesa però el vermell, la grandesa també té part de sacrifici", ha concretat.

Preguntat per com rep que ara li diguin 'eminència', ha fet broma dient que, quan es refereixen així a ell, no sap "a qui estaran parlant" perquè no està "acostumat a això dels títols", encara que ha afegit que molts a la plaça encara l'han anomenat simplement 'José'. "Llavors està bé perquè anem contrastant", ha comentat.

També ha dit que ara se sent com si estigués "al mig de l'aigua i Jesús tirant i la barca amb tots els apòstols remant".

Durant la imposició del capell, Francesc ha atorgat al nou cardenal José Cobo el títol de Santa Maria de Monserrat dels Espanyols.

Sobre el fet d'haver rebut la diaconia de l'Església dels espanyols a Roma, Cobo ha dit que "és un plaer" pel significat d'aquest lloc, pel "significat dels espanyols, el de la Mare de Déu de Montserrat" i per ser un "lloc de pas, de trobada de molts espanyols". "Ara que necessitem centres de trobada, tenir un centre de trobada per a tots els espanyols és bo", ha emfatitzat.