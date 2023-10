La proposta també inclou la compensació econòmica a les comunitats autònomes per l'eliminació d'aquest impost i es presenta enmig del debat sobre la fiscalitat al país. EP

El PP farà valer la majoria absoluta al Senat per començar a tramitar una proposició de llei que planteja la supressió a nivell nacional de l'Impost de Successions i Donacions, després que diverses comunitats autònomes ja hagin acabat amb aquest gravamen als seus territoris.

Es tracta d'una de les primeres iniciatives que ha registrat el PP en aquesta legislatura al Senat, on tenen majoria absoluta, aprofitant les reformes fiscals que duen a terme els seus Executius autonòmics, que directament acabaran amb l'Impost de Successions i Donacions.

En aquest context, els d'Alberto Núñez Feijóo s'asseguraran començar a tramitar aquesta proposició de llei al Senat, per posteriorment enviar-la al Congrés i que sigui l'aritmètica parlamentària de la Cambra Baixa la que decideixi si finalment s'acaba aprovant.

En qualsevol cas, la iniciativa dels 'populars', proposa directament la supressió del tribut de successions i donacions a nivell nacional argumentant que aquest impost "no arriba a l'1% dels ingressos tributaris": "Pel que la seva eliminació no revesteix cap tipus de perjudici insuportable per a la recaptació global".

COMPENSACIÓ PER A LES CCAA



I dins de la seva proposta, el PP vol que el Govern central compensi econòmicament les comunitats autònomes per la supressió d'aquest impost amb l'import recaptat per cada Executiu regional a l'últim exercici fiscal.

Per calcular això, es farien els ajustos i les correccions necessaris en els recursos del sistema de manera que l'import que correspongui a la compensació estatal de l'impost de successions i donacions sigui equivalent al valor assenyalat amb aquest últim exercici fiscal, segons planteja el PP.

Tot això es faria mentre es reforma el sistema de finançament autonòmic.

EN PLE DEBAT FISCAL



Aquesta proposició de llei dels populars arriba després que els seus nous governs autonòmics a les Balears, la Rioja, el País Valencià i les Canàries hagin decidit aplicar diverses mesures fiscals, com aquesta bonificació total de l'impost de successions i donacions. Altres regions populars, com Aragó i Cantàbria, han apostat per rebaixar-lo.

Aquests nous Executius regionals del PP que van sortir del 28M han seguit així altres governs autonòmics, com els d'Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno i Fernando López Miras, i han decidit acabar amb l'Impost de Successions i Donacions com a bestreta de diverses mesures fiscals per al proper curs.

En aquest context, el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que governa amb Vox a la regió, va assegurar durant el debat investidura que la rebaixa d'impostos marcarà el seu mandat, començant per eliminar l'Impost de Successions i Donacions.

També la nova presidenta balear, Marga Prohens, ja ha avançat que bonificarà al cent per cent l'impost de successions i donacions per a pares a fills, avis a néts i entre cònjuges, i ha rebaixat el de transmissions patrimonials per a la compra de primers habitatges per a joves i persones amb discapacitat.

També ho farà el Govern de la Rioja, amb el popular Gonzalo Capellán al capdavant, que ha eliminat l'Impost de Successions i Donacions entre pares i fills i cònjuges, cosa que ha anticipat que serà un primer pas de les reformes fiscals que intentarà emprendre aquesta legislatura.

En el cas de les Canàries, on governen CC i PP, també s'han aplicat rebaixes fiscals, que passen per la bonificació de l'impost de successions i donacions i la reducció del de combustibles a les illes verdes.