Rita Maestre i Reyes Maroto es van unir a un homenatge en honor a Clara Campoamor, destacant el seu paper fonamental en la lluita pels drets de les dones. EP

La portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital, Rita Maestre, i la portaveu socialista, Reyes Maroto, han participat aquest diumenge a l'homenatge a "la pionera" Clara Campoamor i han criticat que el Partit Popular no hagi participat en el seu homenatge .

El Consell de les Dones de Madrid ha organitzat aquest acte, al monument a Clara Campoamor, a la plaça de Guàrdies del Corps, per defensar que la figura de la política "va ser imprescindible en la lluita dels drets de les dones".

"Vam retre homenatge a Clara Campoamor, però també a moltes altres dones, conegudes i no conegudes, que van donar una baralla política, institucional i social per garantir un dret bàsic de ciutadania, com és el vot", ha destacat Maestre.

En aquesta línia, ha subratllat que "és important recordar un dia com avui" i ha assegurat que "mantenir la memòria és parlar de passat, present i futur". Per a la líder de l'oposició a l'Ajuntament, "queden moltes batalles per fer a cada racó d'Espanya".

D'altra banda, la portaveu de Más Madrid ha lamentat que el Govern municipal “no hagi participat en un acte de reconeixement a una dona tan important”. En aquest punt, ha assenyalat que “el PP s'equivoca quan es col·loca del costat dels negacionistes i dels que neguen la violència masclista”.

"PP COMPRA ELS POSTULATS DE VOX"



Per part seva, la portaveu socialista ha lamentat que "no hagin vingut representants del PP i de Vox a l'homenatge" i ha criticat l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, d'"haver comprat els postulats de Vox".

"El PSOE treballarà perquè Madrid sigui feminista. Cada conquesta, cada dret i cada llibertat que les dones aconsegueixen és una bona notícia perquè la societat segueixi avançant. Lamentem les absències, però estem els que hem d'estar", ha defensat en declaracions a Europa Press Televisió.

Maroto ha defensat la figura de Clara Campoamor, "la gran activista i la que va inspirar totes les dones per seguir lluitant per la igualtat entre homes i dones". Alhora, ha alertat que "la seva herència i llegat avui està en risc". "La igualtat entre homes i dones no és una ideologia, és una manera d'entendre la societat", ha conclòs.