Les tensions polítiques a Catalunya es fan evidents durant la commemoració de l‟1-O. EP

Part dels concentrats aquest diumenge a la tarda a la plaça de Catalunya de Barcelona han xiulat el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, quan en el discurs a l'acte per l'1-O ha fet referència a l'amnistia.

"Lluitem per l'amnistia per forçar l'Estat a afrontar democràticament el conflicte polític", ha sostingut Antich a l'acte que commemora el sisè aniversari de l'1-O convocat pel Consell de la República (CdRep), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i La Intersindical.

Antich ha participat a l'acte juntament amb la resta de presidents de les entitats independentistes i que ha tancat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com a president del CdRep.